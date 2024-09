Les doutes des habitants concernant une pauvre chienne retrouvée attachée contre un lampadaire

En passant par une rue d’Abertillery, aux Pays de Galles, des bons Samaritains ont fait face à la lâcheté humaine en découvrant un animal abandonné. La femelle, une chienne au pelage brun clair, a été attachée par son détenteur à un lampadaire. Selon South Wales Argus, elle serait restée sur place plusieurs heures.

Quand les passants l’ont repérée, elle était absolument bouleversée par la situation, confuse, mais surtout « terrifiée ». Pour l’instant, les membres de la RSPCA, qui l’ont prise en charge par la suite, n’ont pas fourni d’informations quant au temps qu’elle a passé sur place. Elle n’avait toutefois pas la possibilité de se mouvoir, accrochée par le collier à une laisse relativement courte.

Une chienne apeurée

En attendant l’arrivée des secours, les témoins de la scène ont tenté de nourrir le quadrupède, mais n’ont pas pu l’approcher, car il « agissait de manière agressive ». Cette réaction était certainement provoquée par sa peur sur le moment, d’autant plus qu’il était impuissant face à de parfaits inconnus.

Lesquels se sont donc contentés de patienter jusqu’à l’arrivée de la RSPCA. Celle-ci a pris en charge l’animal pour le placer en sécurité. Le minois de la rescapée a suscité l’empathie des internautes. Ceux-ci étaient nombreux à condamner fermement l’acte de son propriétaire. Un appel à témoin a été lancé pour le retrouver.

Une coïncidence étrange

Suite à cette affaire, les langues se sont déliées sur les réseaux sociaux. Depuis quelque temps, des habitants résidant non loin de l’endroit où la chienne a été retrouvée se plaignaient d’aboiements constants : « Un chien qui crie et aboie tout au long de la journée et de la nuit, comme s'il était maltraité ou comme s'il avait été abandonné » rapportaient-ils.

Ils ont spéculé qu’il pouvait s’agir du canidé retrouvé attaché, mais cela reste une hypothèse. L’enquête permettra peut-être d’éclairer ce point. En attendant, la chienne se remet de ses émotions entre les bonnes mains de la RSPCA.