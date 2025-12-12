En deuil de son chat, un homme trouve du réconfort auprès d'un félin qui s'installe immédiatement à l'endroit préféré du défunt

Après la perte de son chat, Parminder était en plein deuil et n’avait pas du tout l’intention de faire entrer un autre animal dans sa vie. Toutefois, sans qu’il le choisisse, un félin s’est glissé sur sa propriété et a commencé à agir d’une manière très familière. En effet, il s’installait aux mêmes endroits que son défunt congénère.

Parminder Singh, un entrepreneur vivant à Singapour (Asie), a récemment partagé un récit touchant sur son compte X. Cet amoureux des bêtes a raconté son étonnante rencontre avec un chat inconnu qui lui a rappelé son propre félin décédé, Caramel. Le nouveau quadrupède est alors entré dans sa vie sans qu’il ne s’y attende et a apporté une présence réconfortante.

Parminder a confié à sa communauté que Caramel avait rejoint les anges il y a 2 ans. L’homme est donc resté seul avec son chien, comme le précisait The Economic Times , et il était encore trop tôt pour accueillir un nouveau chat au sein du foyer. L’homme avait effectivement besoin de faire son deuil, mais une boule de poils quelque part ne l’entendait pas de cette façon.

@parrysingh / TikTok

Un comportement étrange

Cette dernière, qui vivait dans le quartier, a peut-être senti la détresse de l’homme et a souhaité lui apporter du réconfort. Elle a commencé à se rendre chez lui quotidiennement. Parminder la nourrissait, puis a découvert que ses propriétaires étaient des voisins âgés. Ceux-ci étaient malheureusement malades, alors le bienfaiteur a continué de veiller sur l’animal.

Un jour, le félin inconnu est entré dans la maison et s’est installé à l’endroit même où Caramel aimait se reposer autrefois. Et comme son congénère, le matou a pris ses aises au fil des jours, comme s’il avait choisi sa maison. En plaisantant, Parminder a indiqué que l’animal était sur le point d’adopter sa famille.

Il poste régulièrement des mises à jour du quadrupède sur ses réseaux sociaux. Aux dernières nouvelles, celui-ci a été baptisé Panda et il revient de plus en plus souvent voir ses amis. Les internautes sont pressés de connaître la suite de cette histoire !