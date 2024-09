Un chaton sauvé d'une infection grave dévoile des yeux vairons uniques après sa longue guérison

Quand Ziggy a posé les pattes au refuge après avoir été secouru, il était dans un piteux état et ne pouvait même pas ouvrir les yeux à cause d’une infection. Il a emprunté un long chemin vers la guérison jusqu’à ce que sa santé se stabilise et que ses sauveteurs découvrent enfin son magnifique minois.

À Alberta, au Canada, une petite boule de poils sale et emmêlée a suscité l’inquiétude des membres de l’association Little Cats Lost Society. Il s’agissait d’un félin de race Persan nommé Ziggy et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il était en mauvais état. Toutefois, avec de l’amour et des bons soins, il est possible de réaliser des miracles…

Le jeune chat a été découvert sur le parking d’un centre commercial, rapportait The Dodo. Quand les sauveteurs l’ont récupéré, il était léthargique, sale et déprimé. Il souffrait de tout son corps à cause de la teigne, une maladie fongique.

Little Cats Lost (Trap-Neuter-Return) Society

Des soins continus étaient nécessaires

Celle-ci s’était largement répandue sur sa peau, n’épargnant aucune zone. Il avait besoin de soins quotidiens et spécifiques que l’organisme de sauvetage n’était pas en mesure de lui fournir. En revanche, l’une de ses familles d’accueil avait le temps et l’expérience adéquate pour le prendre en charge. Ziggy a donc rejoint la maison d’Erin McDonald, qui s’est donné pour mission d’améliorer sa qualité de vie.

En arrivant chez sa bienfaitrice, le félin a d’abord été placé à l’isolement pour ne pas contaminer les autres chats, la teigne se propageant facilement d’un animal à l’autre. Après avoir nettoyé Ziggy et commencé à le soigner, Erin a découvert sa particularité physique : il avait les yeux vairons. Il regardait sa sauveteuse avec son magnifique regard flamboyant, teint d'orange et de bleu.

Little Cats Lost (Trap-Neuter-Return) Society

Un long combat

Non seulement Ziggy se révélait petit à petit, mais il a également commencé à guérir de la teigne. Il a pu rejoindre les autres félins de la maison avec qui il s’est bien entendu. Malheureusement, Erin a constaté qu’il avait de nouvelles taches sur le corps, ce qui laissait penser que la maladie était revenue et qu’elle était chronique.

Mais Erin a décidé de ne pas laisser tomber son protégé et continue de lui fournir les soins dont il a besoin. De son côté, Ziggy peut profiter de la vie comme ses congénères, car il est choyé et aimé.

A lire aussi : Mécontent depuis l’arrivée d’un nouveau chiot, un chat n’hésite pourtant pas à le défendre quand un intrus pénètre dans la maison (vidéo)