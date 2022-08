25 chats découverts dans une pension illégale en Seine-Saint-Denis : mise en examen pour les contrevenants

Le propriétaire d’un chat parti en vacances au mois d’août est venu récupérer son matou confié à un couple via le site Internet Animalin.

Celui-ci proposait ses services de garde d’animaux pour 10 euros par jour et l’homme a pensé, à tort, que son fidèle compagnon à fourrure serait choyé durant son absence.

Cependant, lorsqu’il s’est présenté au domicile situé à Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, le pet-sitter en herbe lui a rendu un chat qui n’était pas le sien.

Le propriétaire a donc demandé à visiter l’appartement, mais s’est vu refuser l’accès. Il a par conséquent informé les autorités.



Une perquisition qui a dévoilé l’horreur

Mardi 16 août, la police nationale a débarqué au domicile des contrevenants. Ils y ont découvert 25 chats agglutinés dans un appartement insalubre de 35 m2.

« Sur place, il y avait de l’urine et quelques déjections sur le sol. De plus, les affaires fournies par les différents propriétaires étaient entassées et n’avaient pas été déballées. En fait, les chats malades n’ont pas reçu leurs traitements médicaux et des pathologies ont circulé », a déclaré Anne-Claire Chauvancy, présidente de l’association APA (Action Protection Animale), à Actu.



Par ailleurs, les forces de l’ordre ont mis la main sur 30 contrats émanant de la plateforme en ligne Animalin ainsi que 7 000 euros en liquide.

« Manifestement, cette plateforme n’a pas trouvé étrange qu’un pet-sitter noue 30 transactions de garde dans un appartement de 35 m2 », a déploré Anne-Claire Chauvancy.

L’APA a porté plainte pour mauvais traitements infligés. « À 10 euros par jour et par félin, c’est une escroquerie juteuse », a-t-elle ajouté.

Aujourd’hui, la plupart des matous ont retrouvé leurs maîtres. Certains d’entre eux ont dû écourter leurs séjours pour récupérer leurs boules de poils.

« Chaque été, c’est la même chose. Les propriétaires confient leurs animaux à des particuliers qui ne présentent aucune garantie », a expliqué Anne-Claire Chauvancy qui conseille de faire appel à des professionnels.