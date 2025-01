Une chatte assiste à sa toute première chute de neige et tient à partager ce moment magique avec un "ami" très spécial

Nos amis félins et canins ont quasiment tous leurs jouets préférés. Ce sont des objets auxquels ils accordent une grande valeur et qu’ils emmènent absolument partout. Dans bien des cas, ils sont un petit peu leurs doudous, leur apportant réconfort et stabilité émotionnels. En ce qui concerne Wisteria, une adorable chatte tabby, son joujou favori est une fausse souris. Cette dernière est même bien plus que cela ; elle est sa meilleure amie. A ce titre, elle a tenu à ce qu’elle l’accompagne lorsqu’elle a assisté à sa toute première chute de neige.