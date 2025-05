Un chat amical, ou peut-être trop ensommeillé, ne bouge pas d’un cil quand un colibri s’approche de lui (vidéo)

Bien que certains puissent vivre avec les oiseaux, les chats sont, de manière générale, réputés pour les chasser. Toutefois, l’instinct de prédateur est plus ou moins développé chez nos boules de poils. Concernant Mica, il semble avoir totalement disparu, car les oiseaux sont particulièrement confiants à côté de lui.

Mica, une boule de poils au pelage gris, fait le bonheur de sa propriétaire appelée Jamie sur les réseaux sociaux. Récemment, la femme a posté une vidéo amusante sur TikTok pour montrer l’interaction, ou plutôt la non-réaction, de son chat lorsqu’un colibri est venu lui rendre visite. Le clip a beaucoup amusé les internautes.

En visionnant la publication, relayée par Yahoo Life, il n’est pas difficile de comprendre que l’activité préférée du félin n’est pas la chasse, mais plutôt la sieste. Mica a d’ailleurs la chance de pouvoir se prélasser dans un environnement apaisant, à l’extérieur de sa maison.

@jamiedp / TikTok

L’ami des bêtes

Sa propriétaire a créé un cocon en installant de nombreuses plantes, des canapés et de la décoration. D’après la vidéo, l’espace semble ouvert, car les oiseaux ont la possibilité d’y pénétrer. Et c’est exactement ce qu’a fait un colibri il y a quelques jours. Le curieux s’est avancé dans le patio et n’a pas vu Mica allongé sur le fauteuil au départ.

Le chat, lui, a bien remarqué le petit intrus, mais plutôt que de le chasser, a préféré le laisser visiter sa propriété. Le colibri s’approche même du félin, car ce dernier ne bouge pas. Si les pupilles de certains de nos quadrupèdes se seraient dilatées à la vue du volatil, pour Mica, c’était tout l’inverse ! La boule de poils cligne des yeux, comme s’il donnait son approbation à l’oiseau.

Les internautes ont été nombreux à visionner le clip et Mica est vite devenu l’ami de tous. Certaines personnes étaient incrédules face à son absence de réaction : « J’ai l’impression d’être dans le monde fantastique », écrivait quelqu’un.

Néanmoins, la maîtresse du quadrupède a apporté une explication plus rationnelle, avouant que son chat adorait la sieste. Par conséquent, il était bien trop endormi pour réagir quand le colibri s’est approché de lui. Malgré cette hypothèse, la rencontre entre le chat et le colibri n’en reste pas moins adorable !