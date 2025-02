Après avoir été abandonné, ce chat est devenu un pilier pour tous les chatons hébergés par sa famille adoptive (vidéo)

Walter a un courage qui force le respect. Lâchement abandonné par ses maîtres le jour où il s’est cassé la patte, le chat est arrivé au refuge de la Today Tomorrow Forever Animal Rescue avec des instructions impensables données par les membres de sa famille. Incapables de subvenir aux besoins de leur chat, ces derniers ont en effet demandé à ce que Walter soit euthanasié… Mais la bénévole Susan Hicks ne l’entendait pas de cette oreille. Pour elle, il était hors de question de tuer la pauvre bête. Elle l’a alors pris sous son aile et a accepté de lui servir de famille d’accueil le temps de sa convalescence.

Impossible de résister…

Dans un entretien accordé à The Dodo et relayé par PetHelpful, la bonne samaritaine a néanmoins confié qu’elle a très vite su que Walter allait rester dans la famille. “Dès la première nuit, j’ai découvert un chat des plus adorables… Je n’avais pas prévu de l’adopter définitivement. Ce n’était que sa première nuit avec nous ! Mais il a mis sa petite tête contre moi, presque comme s’il voulait me dire merci. Alors j’ai pensé : ‘Bon, je ne pense pas que je puisse le laisser partir…’”, s’est-elle souvenue avec tendresse. Les jours qui ont suivi, la patte de Walter a commencé à aller vraiment mieux. Aujourd’hui, le beau chat est totalement guéri et vit sa meilleure vie aux côtés de Susan et sa famille. Il s’est même transformé en tonton chat de référence pour les nouveaux petits pensionnaires de Susan.

@thedodo His dad dumped him because he had a broken leg — wait to see him literally thank his new mom for adopting him ???? We talked to Susan about how Walter loves to foster kitties now, especially a special little blind one! Keep up with @Ginger the Pibble and learn more about @ttf_animalrescue on Instagram ? original sound - The Dodo

“Au début, il les regardait en se demandant : ‘Qu’est-ce que c’est ?’. Puis il a commencé à sauter dans leurs petits paniers, à s'allonger et à jouer avec eux. Nous avons pensé que c'était peut-être un hasard avec la première portée, mais avec chaque chaton qui est entré dans cette maison depuis, il s’est comporté de la même façon”, a raconté Susan. Dans une vidéo postée sur le compte TikTok de The Dodo, on peut en effet voir à quel point Walter est adorable avec tous les chatons hébergés par Susan. Des scènes adorables qui réchauffent le coeur…

© @shicks403 / Instagram