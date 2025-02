Ce chaton quasiment sans poils est une énigme pour les bénévoles qui l'ont sauvé d'une maison surpeuplée mais sa joie de vivre est intacte

PAWS Chicago, une association basée dans l’Illinois (Etats-Unis), a récemment pris en charge une portée de chatons sauvés d’une propriété où les félins vivaient en surnombre. Alors que la plupart des jeunes minets en question ont une fourrure de type tuxedo, l’un d’eux, une petite femelle appelée Craisin par ses bienfaiteurs, est presque « nue », n’ayant qu’un très fin duvet en guise de pelage.

Ces animaux ont été cédés par leur propriétaire qui s’était retrouvé dépassé par leur nombre. « Il y a au moins 30 chats dans la maison, que nous intégrons progressivement à notre programme », explique, en effet, Allison Wunder, responsable des médias numériques chez PAWS Chicago, à The Dodo.



PAWS Chicago

« Des 12 chats que nous avons vus jusqu'à présent, Craisin est la seule sans poils, poursuit-elle. C'était vraiment une surprise pour nous. »



PAWS Chicago

L’origine exacte de sa particularité n’a pas encore été identifiée. Le vétérinaire qui l’a examinée a constaté qu’elle n’était atteinte ni de la gale, ni d’aucune autre maladie susceptible de lui faire perdre ses poils. Craisin et les autres chatons sont tous en bonne santé.

« Certains commentaires que nous avons reçus sur les réseaux sociaux indiquent qu'il peut s'agir d'un gène récessif », dit Allison Wunder. The Dodo rappelle que l’absence de poils chez les chats résulte d’une mutation dans le gène de la kératine KRT71.

Craisin et les autres chatons sont prêts pour l’adoption

L’apparence de Craisin pourrait laisser à penser qu’elle possède un héritage de Lykoï, une race féline développée aux Etats-Unis et ressemblant à un loup-garou. D’ailleurs, le mot « lykoï » signifie « loup » en grec.

Craisin pourrait également avoir perdu ses poils à cause du stress, auquel cas, il y aurait une chance qu’ils repoussent maintenant qu’elle évolue dans un environnement plus serein.

PAWS Chicago

Quoi qu’il en soit, les bénévoles prennent bien soin de la jeune chatte et lui font porter des vêtements pour l’aider à rester au chaud.

Craisin suscite constamment leur admiration par sa joie de vivre et sa tendresse. Très attachée à ses frères et sœurs, elle recherche leur contact en permanence et passe son temps à jouer avec eux.

PAWS Chicago est désormais en quête de familles aimantes pour Craisin et les autres chatons.