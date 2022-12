2 chatons sont craintifs à leur arrivée en famille d’accueil, mais sortent de leur coquille grâce au soutien des chats résidents (vidéo)

Big et Little manquaient cruellement de socialisation lorsqu’ils ont été sauvés par Erica. Celle-ci va tout faire pour leur permettre de dévoiler toute l’affection qui sommeille en eux, mais elle pourra aussi compter sur l’aide précieuse de ses 2 matous : Forest et Sloane.

Il y a quelque temps, 2 chatons tigrés erraient dans les rues de Philadelphia, aux États-Unis, comme le rapporte Love Meow. Ces petites boules de poils à la recherche d’un abri et de nourriture ont d’abord été approchées par les sauveteurs de Kolony Kats, avant de rejoindre le foyer d’Erica, mère d’accueil chez Charlie’s Army Animal Rescue.

Des minets craintifs à leurs débuts

Leur bienfaitrice se souvient de 2 chatons « très timides » à leur arrivée. « Je me rappelle qu’ils n’avaient eu que très peu d’interactions avec les humains » a-t-elle déclaré. En effet, pendant les premières 48 heures, il sera difficile pour Erica d’approcher les 2 félins.

Mais la jeune femme sait faire preuve de patience. Elle a laissé aux matous tout le temps dont ils avaient besoin pour lui faire confiance. Grâce à tout son amour, les 2 boules de poils ont finalement réussi à sortir de leur coquille.

Big et Little, comme les a renommés Erica, n’étaient âgés que de 5 semaines. Ces jeunots inséparables ont peu à peu pris goût à la vie d’intérieur, et leurs ronronnements n’ont pas tardé à résonner dans leur foyer d’accueil.

L’heure des présentations avait sonné

C’est à ce moment-là qu’Erica a compris qu’elle pouvait passer à l’étape suivante : présenter Big et Little à ses 2 chats résidents, des noms de Sloane et Forest. L’amoureuse de félins savait qu’elle pouvait compter sur ses minets adorés. Ils font toujours preuve de patience et d’affection envers les chatons que leur maman accueille.

Sans surprise, ils sont alors devenus de formidables « pères adoptifs » pour Big et Little. Forest et Sloane ont véritablement élevé ces 2 petites boules de poils, en leur montrant « les ficelles de la vie de chat ».

Les 2 rescapés sont les matous les plus heureux du monde. Ils vivent dans un foyer rempli d’amour et de bonnes ondes, et ils attendent sagement leur adoption dans une famille tout aussi aimante et bienveillante.