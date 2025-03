Placée dans une famille d’accueil peu après un accouchement difficile, une chatte peut compter sur l’aide d’un nouvel ami canin qui veille sur ses chatons

Molly a été abandonnée par sa famille, puis placée en refuge. S’apprêtant à donner la vie, elle ne s’est pas sentie à son aise dans ce nouvel environnement. Elle a alors été accueillie par une famille bénévole. Dans cette maison, elle a bénéficié d’un accompagnement exceptionnel de la part de la mère d’accueil et de son fidèle chien.

Molly a mis bas dans son box, au refuge. Plutôt traumatique, l’événement a amené les employés du refuge à confier la chatte à un vétérinaire. Ayant perdu 2 chatons sur les 5 nés plus tôt, Molly éprouvait aussi des difficultés pour allaiter. Le placement en famille d’accueil a été plus que bénéfique pour la chatte, désormais plus épanouie.

@raylan_the_dog / Instagram

« Nous avons reçu un appel urgent »

Laura, la mère d’accueil, se souvient parfaitement de ce moment où elle a reçu l’appel du sauvetage avec qui elle collabore régulièrement. Elle et son chien, Raylan, se sont tenus prêts pour accueillir la petite famille dans l’attente de soins. Ce sont donc Molly, George, Fred et Ginny qui se sont installés dans leur nouvelle maison.

@raylan_the_dog / Instagram

La maman n’ayant pas suffisamment de lait, sans doute à cause d’une anxiété accrue, Laura a compensé en proposant du lait en seringue aux 3 chatons. Elle expliquait à Love Meow : « Ces chatons émaciés ont besoin d’être nourris au biberon, de liquides sous-cutanés et de câlins ».

Au fil des jours, Molly se sentant plus en confiance, elle a commencé à produire plus de lait. Si l’alimentation artificielle a été poursuivie, les chatons ont pu reprendre un peu plus de force, remontant leur courbe de poids, en nette baisse depuis leur naissance.

Raylan, un aidant attentif

Raylan, le chien de Laura, est toujours présent lors de l’accueil des pensionnaires. Il a l’habitude des situations exceptionnelles et sait comment y réagir. Devant la faiblesse des chatons, il s’est maintenu à distance, tout en gardant un œil protecteur et bienveillant.

@raylan_the_dog / Instagram

Lorsque le moment de la rencontre a pu se faire, Raylan était au rendez-vous, proposant son aide à la jeune maman, pour la soulager. Le chien était d’abord présent lors des soins des bébés, aidant de quelques coups de langue et de câlins réconfortants. Une fois la confiance plus en place entre Molly et Laura, le chien a pu jouer son rôle de grand frère qui lui tient tant à cœur.

« Accro à lui »

La magie a bien opéré entre ce chien aux petits soins et cette chatte en demande. Alors que Molly profite de quelques caresses auprès de Laura ou se détend, Raylan veille sur les petits en les accueillant au creux de son ventre. Les images sont très touchantes. D’une grande aide dans sa trajectoire de vie, Raylan marquera sans doute longtemps l’esprit de la courageuse maman.