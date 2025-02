Jugé « agressif », ce chat se love dans les bras d’une technicienne vétérinaire pour montrer toute sa reconnaissance (vidéo)

Les images partagées sur TikTok par l’utilisatrice @malloryyyvail nous remettent une bonne dose de baume au cœur en ce début d’année. Meatball, le chat abandonné, errant, nous montre à quel point le lien humain-félin est important et comment il faut le penser pour le rendre encore plus vertueux. Le sauvetage est une étape importance dans la vie d’un animal qui a connu le manque et la misère, il doit être assuré de la manière la plus bienveillante et patiente possible.

@malloryyyvail / TikTok

Il n’a jamais connu la tendresse

L’équipe de bénévoles, et plus tard l’équipe vétérinaire, ont bien compris que Meatball n’avait jamais eu l’opportunité de vivre en famille, détaillait Parade Pets. Lorsque son sauveteur est venu à sa rencontre dans la rue, le félin ne se laissait pas faire, se sentant sans doute menacé par les mains qui tentaient de le saisir. À ce moment-là, l’équipe a qualifié le chat d’« agressif », pensant qu’il faudrait énormément de temps pour le faire évoluer.

Rentrer en communication

Avec les chats, le « feeling » est souvent en jeu lors des premières rencontres. Dans cette clinique vétérinaire où Meatball a atterri, une jeune femme technicienne vétérinaire a bien cerné le profil du félin. Elle a pris son temps, lui a laissé de l’espace, et lui a permis de s’exprimer.

@malloryyyvail / TikTok

Elle a découvert au bout de quelques minutes à peine, que Meatball n’avait en réalité envie que d’une chose : de la protection. La jeune femme a donc fait une place au chat entre ses bras. Il s’y est installé et a mis en route sa « machine à ronronnements ».

« Il est tellement mignon, j’espère qu’il sera adopté »

Les images transmettent parfaitement l’intensité du moment. Les internautes ont été évidemment très émus au moment du visionnage et espèrent de tout cœur que Meatball puisse rencontrer une famille qui saura l’aimer comme il se doit. Un abonné TikTok commentait : « Il serait rentré chez moi, je l’aurais gardé. Je suis bien contente de ne pas travailler dans ce domaine car j’adopterais tous les bébés à fourrure si c’était le cas ».

Le petit Meatball aura besoin d’une famille très aimante pour combler son besoin d’affection. Elle l’attend sans doute quelque part.