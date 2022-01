Un chien adorable se comporte comme un père adoptif avec les chatons recueillis par sa propriétaire

Raylan s’est donné une mission et il la prend très à cœur. Elle consiste pour ce chien à prendre soin des chatons que sa propriétaire accueille, afin de les préparer à l’adoption. Il s’est instinctivement transformé en papa de substitution pour ces petits animaux fragiles.

Cela fait 7 ans que Raylan, un chien autrefois abandonné, s’occupe des chatons que sa bénévole de maîtresse accueille chez elle. Un travail qu’il adore et qui lui fait beaucoup de bien, comme le raconte The Dodo.

Très attentionné et bienveillant, il prend soin des petits félins orphelins ou abandonnés qui sont confiés à Laura Tindal. Il les place sous sa protection et les réconforte. Il a toujours été un chien actif, et cette mission lui convient parfaitement.



Raylan the Dog / Instagram

« Raylan est toujours si heureux et si excité quand un nouveau chaton arrive. Il passe beaucoup de temps à les observer, à les nettoyer et à gagner leur confiance, explique sa propriétaire. Ils jouent, se câlinent et s’amusent mutuellement, ce qui est très important pour la stimulation mentale de Raylan ».

Récemment, Laura Tindal accueillait 2 chatons frère et sœur, appelés Ron et Hermione. Ils avaient été découverts seuls dans un garage, maigres et déshydratés. Pendant que la mère d’accueil s’occupait de leurs soins et de les nourrir, le chien, lui, se chargeait de les rassurer. Il les a adorés dès l’instant où ils sont arrivés à la maison.



Raylan the Dog / Instagram

Ron était encore plus attaché à Raylan, au point de ne jamais s’éloigner de lui. Le canidé a pris l’habitude de le porter dans la gueule, ce qui apaisait le jeune chat. Il le déposait ensuite pour le toiletter. Ron a même appris à réclamer ce traitement de faveur en se présentant face au chien et en miaulant tout en le regardant dans les yeux.

Un chien intelligent, réactif et désireux d’apprendre

Raylan sait ce que c’est que de sentir seul et perdu. Il avait lui-même été abandonné par ses anciens propriétaires à l’âge de 2 ans. Il avait alors atterri dans un refuge pratiquant l’euthanasie et risquait d’y passer en raison de son comportement. Raylan avait simplement besoin d’activité et de stimulation. Chose que Laura Tindal avait comprise avant de l’adopter.

Elle lui avait tout appris ; l’ordre assis, marcher en laisse, répondre à son nom… « Il était si intelligent, réactif et juste désireux d'apprendre », se souvient sa maîtresse.

A lire aussi : Un chien retrouvé effrayé dans la rue ne se sent en sécurité qu'en dormant dans une boîte en carton



Raylan the Dog / Instagram

Ron et Hermione ont fini par être adoptés ensemble par une famille aimante. Ils manquent à Raylan, mais il est déjà prêt à venir en aide aux prochains chatons.