Cette chatte autrefois enfermée dans un refuge découvre les plaisirs simples de la vie dans sa nouvelle maison (vidéo)

Jouer, faire une sieste en sécurité et se pavaner chez soi ne sont pas des évidences pour tous les chats. Parce qu’ils n’ont pas de toit ou parce qu’ils vivent en refuge, tous les félins ne jouissent pas de la même vie. Rue n’a connu que le quotidien en cage, mais a eu la chance de trouver sa perle rare. Ses journées ont radicalement changé, pour son plus grand bonheur.

Kara Tiller, une photographe originaire de Californie (États-Unis), a annoncé avoir adopté une chatte sur ses réseaux sociaux. L’heureuse élue, nommée Rue, a passé sa vie dans un refuge avant de croiser le chemin de sa maîtresse. Dans sa nouvelle maison, elle découvre le plaisir d’avoir sa propre famille.

Rue attendait ce moment depuis longtemps, pour ne pas dire toute sa vie. En effet, la féline est née au refuge d’Avenal et a grandi sur place. Aucun adoptant ne s’est manifesté pour lui laisser sa chance, alors elle est restée là et n'est jamais sortie de sa cage.

Une rencontre poignante

Kara, qui a l’habitude d’aider les animaux dans le besoin, s’est rendue au refuge et a fait la connaissance du tabby. Elle a été bouleversée en apprenant qu’il n’avait jamais quitté le refuge et que personne ne s’était intéressé à lui jusqu’à présent. Après sa visite, la femme est rentrée chez elle et ne pouvait ôter Rue de sa tête. Plusieurs jours sont passés et elle ne cessait de penser à elle.

Comme une évidence, elle est retournée la voir et a décidé de l’adopter, ne pouvant se résoudre à l’abandonner. Dès les premiers instants, Rue s’est sentie apaisée aux côtés de sa nouvelle maîtresse. Dans une vidéo partagée sur TikTok par cette dernière et relayée par Yahoo Life, Rue est filmée sur le trajet du retour le jour de son adoption. Elle dort paisiblement, comme si son mal-être s’était envolé.

Rue est ensuite montrée dans différents moments de la vie quotidienne. Elle a par exemple fêté son tout premier Noël en famille. La boule de poils a aussi rencontré sa sœur féline Junie, de qui elle a tout de suite été proche. Elle semble reconnaissante d’avoir une famille et, réciproquement, Kara est heureuse de lui avoir offert la vie dont elle avait toujours rêvé.