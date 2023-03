2 chatons s'étant rencontrés en famille d'accueil deviennent frère et sœur et se soutiennent mutuellement

Même s’ils ne vivent plus sous le même toit, Maroon et Lavender Haze doivent certainement se souvenir l’un de l’autre, ces 2 chatons ayant fait leurs premiers pas dans la vie côte à côte. Grâce à la bienveillance et aux soins de leur mère d’accueil, ils sont devenus de grands et adorables chats donnant de l’amour et du bonheur sans compter à leurs nouvelles familles respectives.