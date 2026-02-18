Une femme retrouve son chat après 10 ans d’absence et apprend qu’il n’était jamais parti bien loin

Si le chat Ned était doué de parole, que raconterait-il à son adoptante ? Cette dernière lui a ouvert les portes de sa maison et de son cœur en 2014. Mais peu de temps après un déménagement, le félin aventureux a complètement disparu. Jusqu’à cet appel, 10 ans plus tard…

Jess, connue sur TikTok sous le pseudonyme @ned_comes_home, a adopté Ned et son frère Ted en juillet 2014, alors qu’ils n’étaient encore que des chatons. Comme elle l’explique à la rédaction de Newsweek, Ned a toujours été le plus aventureux des 2. Alors que Ted préférait mener une vie paisible à l’intérieur, Ned passait son temps à explorer le monde extérieur.

Lorsque Jess a déménagé non loin de son premier domicile, son compagnon aux pattes de velours a continué de fréquenter ses anciens lieux de prédilection. Elle avait l’habitude d’aller le récupérer, jusqu’à ce que les nouveaux occupants de son ancienne maison commencent à veiller sur lui. C’est ainsi que le félin a eu, en quelque sorte, 2 familles pendant un certain temps.

Puis, les intervalles entre ses apparitions ont commencé à s’allonger de quelques jours à plusieurs semaines, jusqu’à ce que finalement ni Jess ni son second foyer ne le voient.

© @ned_comes_home / TikTok (capture d'écran)

« Le plus fou, c'est qu'il n'était pas loin de mon ancienne maison »

Malheureusement, les recherches pour retrouver Ned n’ont donné aucun résultat. Les semaines se sont transformées en mois, puis en année.

Fin janvier 2026, Jess a toutefois reçu l’appel d’un refuge local, lui demandant si elle possédait un matou répondant au nom de Ned : son chat, qu’elle n’avait pas vu depuis… 10 ans ! « Ils ont scanné sa puce électronique, et mes informations sont apparues, déclare Jess, le plus fou, c'est qu'il n'était pas loin de mon ancienne maison, celle que j'avais quittée au départ. Heureusement que je n'ai pas changé mon numéro sur la puce ! »

Aujourd’hui âgé de 12 ans, le félin avait été recueilli par une femme qui s'était occupée de lui depuis 3 ans. La bonne samaritaine, sur le point d’être placée en maison de retraite, l’a confié à ce refuge dans l’espoir de lui trouver un foyer aimant. Comme le soulignent nos confrères d’outre-Atlantique, les 7 années précédentes restent un mystère…

L’importance de la puce électronique d’identification

Après avoir reçu cet appel, Jess s’est rendu au refuge pour récupérer son vieil ami. Lors des retrouvailles, Ned s’est montré assez prudent et nerveux. « Une semaine plus tard, il est vraiment bien installé et aussi amical que dans mes souvenirs, confie son adoptante, il apprécie une vie plus tranquille et des aventures un peu moins extravagantes. »

À la suite de cette expérience, Jess sensibilise les autres propriétaires à l’identification de leurs animaux. « Je conseille à tout le monde de mettre à jour ses informations auprès des entreprises de micropuces, conclut-elle, on n'y pense pas forcément lorsqu'on déménage. »

