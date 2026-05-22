Longtemps livré à lui-même sur un site industriel, ce chat devenu aveugle connaît enfin le bonheur et la sécurité

Pebbles, un superbe chat noir, a vécu seul sur un site industriel lorsqu’une femme au grand cœur l’a repéré et a décidé de l’aider. D’une maigreur extrême et terrifié par les humains, le félin a eu besoin de temps avant d’accorder sa confiance. Puis, il a perdu la vue et a été pris en charge par l’association The Stray Cat Club qui lui a offert un nouveau départ dans la vie. Aujourd’hui en sécurité et chouchouté, Pebbles découvre enfin le sens du mot « bonheur ».

« Il a une marque à l'oreille, il est castré et n'a pas de puce électronique. On pense qu'il a été abandonné lorsque les entreprises sont parties », explique The Stray Cat Club. Pebbles, un chat noir et maigre, a connu la solitude sur un site industriel.

Un jour, une bonne samaritaine l’a remarqué et a essayé de l’aider. Terrifié par les humains, le félin ne voulait aucun contact. Mais son ange gardien était déterminé à lui porter secours. En plus de lui avoir construit un petit abri, la femme au grand cœur a pris l’habitude de le nourrir régulièrement. Au fil du temps, Pebbles a fini par baisser sa garde. Toutefois, un autre défi a pointé le bout de son museau…

© The Stray Cat Club

Plusieurs problèmes de santé

Comme le rapporte Love Meow, le chat errant a commencé à se cogner et avoir du mal à retrouver son abri : il était en train de perdre la vue. À ce moment-là, Pebbles était devenu affectueux et confiant. Sa bienfaitrice a su qu’il avait sa place dans un foyer.

Contactée par la bonne samaritaine, l’association The Stray Cat Club l’a accueilli à bras ouverts et l’a confié à une famille d’accueil. Même après avoir perdu la vue, le matou n’a jamais cessé de témoigner sa reconnaissance et son affection pour les humains.

© The Stray Cat Club

Après plusieurs visites chez le vétérinaire, les bénévoles ont appris que sa cécité était causée par de l’hypertension artérielle. De plus, il avait des dents cassées, de l’arthrite et d’autres problèmes de santé chroniques.

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© The Stray Cat Club

« Il est heureux »

Malgré tout ce qu’il avait enduré, Pebbles semblait soulagé d’être enfin en sécurité à l’intérieur et de ne plus passer de longues journées face à la solitude. Grâce à des soins appropriés et énormément d’amour, sa santé s’est progressivement améliorée.

© The Stray Cat Club

Désormais, Pebbles – qui a appris à se repérer dans son foyer d’accueil – savoure pleinement la seconde chance qui lui a été offerte. Il aime autant jouer que manger ! « Il est heureux, et nous en sommes pleinement conscients », confient les bénévoles.

Après des années de survie sur un site industriel, ce doux félin vit enfin la vie qu’il a toujours méritée !

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Le conseil de Woopets : comment prendre soin d’un chat aveugle ?

Un chat qui ne voit plus peut continuer à vivre heureux grâce à votre patience et à de bonnes habitudes. Nous vous recommandons de ne pas déplacer ses affaires. Ses gamelles, sa litière, son griffoir et son panier doivent rester au même endroit pour qu’il garde ses repères et soit rassuré.

Au quotidien, parlez-lui doucement avant de le toucher pour ne pas le surprendre. Vous pouvez aussi utiliser des jouets sonores et des friandises pour le stimuler. En outre, pensez à sécuriser votre logement en bloquant les accès dangereux, comme les escaliers et les balcons.

Enfin, instaurez une routine stable. Les félins aveugles aiment savoir à quoi s’attendre. Avec de l’attention et beaucoup d’affection, votre matou peut être aussi épanoui qu’un congénère ayant conservé la vue.