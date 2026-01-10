Persuadé que son frère a failli être kidnappé, ce chat refuse de le quitter quand il revient d’une visite vétérinaire (vidéo)

Certains chats ont des personnalités surprenantes, au point de se comporter parfois comme de vrais petits humains. C'est le cas de Castiel, un minou visiblement contrarié que ses maîtres aient emmené son petit frère à 4 pattes chez le vétérinaire. Dès son retour, il a manifesté son mécontentement de la plus douce des manières.

Depuis que River, un adorable chaton tigré, est arrivé dans sa vie, Castiel prend son rôle de grand frère très au sérieux. Une vidéo partagée sur le compte TikTok de leur maîtresse, Megan Jacklynn, en témoigne de façon particulièrement touchante.

Un grand frère protecteur

Dans cette adorable vidéo relayée par le média PawNation, on voit les 2 minous blottis l’un contre l’autre près du feu. Castiel a même posé sa patte sur le jeune River, veillant visiblement sur lui. La raison ? La légende de la vidéo la donne : « Son petit frère était chez le vétérinaire toute la journée, et maintenant, il ne veut plus qu'on l'approche. »

Dès que River est revenu de son rendez-vous médical, Castiel est en effet passé en mode « grand frère protecteur », refusant de le quitter au risque que les humains essaient encore de le kidnapper. Le minou vigilant a d’ailleurs monté la garde toute la nuit !

Une telle preuve d’amour fraternel a fait fondre le cœur de nombreux internautes. « Tu ne le reprendras PAS », a commenté l’un d’eux. « Il pensait que son frère avait été kidnappé – évidemment ! », souligne une autre personne. « Vous autres humains, vous ne savez pas vous comporter correctement, maintenant je dois le surveiller ! », a écrit quelqu’un d’autre en plaisantant. C’est vrai, après tout : comment ont-ils osé emmener River loin de lui, surtout chez le vétérinaire ?

© @meganjacklynn / TikTok

Une amitié féline très forte

Pour voir si 2 chats sont très proches comme River et Castiel, il existe plusieurs signes. Tout d’abord, ils adorent dormir et se blottir ensemble, en se réconfortant mutuellement. Ils se toilettent non seulement pour l’hygiène mais aussi pour renforcer leur lien, et jouent ensemble, partageant leur espace sans agressivité.

Certains minous peuvent même ressentir de l’anxiété lorsqu’ils sont séparés. Tous ces comportements témoignent d’un lien fort et d’une véritable complicité entre eux.

De toute évidence, les 2 boules de poils de Megan présentent la plupart de ces caractéristiques. Aucun doute, Castiel et River seront meilleurs amis pour la vie !