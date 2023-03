2 chatons ont un coup de foudre réciproque lors de leur rencontre en famille d’accueil, et décident de ne plus se quitter (vidéo)

Trixie et Ralphie ont dû faire face à de nombreuses épreuves très tôt dans leurs vies de chatons, mais ils ont eu la chance de toujours pouvoir compter sur l’amour qu’ils ressentent l’un pour l’autre. Ils vivent au quotidien une véritable « lune de miel », et rendraient presque jaloux celles et ceux qui sont en quête d’amour.

Ralphie et Trixie proviennent de milieux différents, mais depuis leur rencontre, ils ne font plus qu’un. Ces 2 chats ont été sauvés de la rue par les bons samaritains de Forgotten Felines Rescue Denver (États-Unis) alors qu’ils n’étaient âgés que de quelques semaines, rapporte Cole & Marmelade.

Sans surprise, tous les 2 ont dû faire face à quelques problèmes de santé : Trixie, la femelle à la robe blanche, était en sous-poids, tandis que Ralphie, le matou gris, souffrait d’une infection des voies respiratoires supérieures. Ils ont été isolés le temps de leur traitement.

Forgotten Felines Rescue Denver / Facebook

Grâce à leurs sauveteurs, les 2 chatons ont reçu tous les soins nécessaires, ainsi qu’une vaccination, une identification et une stérilisation. Ils se sont ensuite rencontrés dans leur foyer d’accueil, et depuis ce jour, Ralphie et Trixie ne se sont plus jamais séparés.

« Dans la santé et dans la maladie »

Les 2 félins s’aiment si fort que leurs sauveteurs les comparent à de « jeunes mariés en voyage de noces ». Leurs liens sont si solides qu’il est absolument inenvisageable qu’ils soient séparés au moment de leur adoption.

Forgotten Felines Rescue Denver / Facebook

La lune de miel idyllique des 2 matous a failli tourner court lorsque les sauveteurs ont découvert que Ralphie était atteint d’une péritonite infectieuse féline – une maladie souvent mortelle chez les chats.

Pendant plusieurs mois, Ralphie a dû suivre un traitement conséquent pour guérir de sa maladie. Par chance, il a porté ses fruits. Il a pu retrouver son amoureuse, Trixie, qui a été une précieuse alliée lors de ces mois de souffrance. Cette expérience les aurait même rapprochés, selon leur mère d’accueil.

Aujourd’hui, les 2 « jeunes mariés » attendent toujours leur famille idéale, patte dans la patte. Ils sont tous les 2 en parfaite santé et sont prêts à faire le bonheur de leurs futurs maîtres. Mais peu importe ce que l’avenir leur réserve, ils continueront à s’aimer jusqu’à leur dernier souffle !