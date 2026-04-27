Deux chattes sauvées décident de s’unir pour élever un chaton qui n’est pas le leur

Penne et Grace, 2 mamans chattes et leurs petits, ont été accueillies séparément chez Marla, une bénévole du refuge Little Wanderers NYC. Pourtant, c’est ensemble qu’elles ont décidé de s’occuper d’un chaton qui n’était pas issu de leurs portées. Moo York, le petit chaton orphelin, a désormais 2 mamans et une grande fratrie auprès de qui grandir et s’épanouir.

Grace, maman de 4 chatons, dont seuls 2 avaient survécu, était déjà au sein du foyer de Marla, une bénévole de l’association Little Wanderers NYC, quand Penne et ses 6 petits y ont été accueillis.

Sauvée d’un cas d’accumulation compulsive

Grace faisait partie des 22 chats sauvés par Little Wanderers NYC en mars dernier et avait donné naissance à 4 chatons. Hélas, malgré les efforts des soignants et des bénévoles, seuls 2 avaient survécu, mais son instinct maternel était si fort qu’elle était toujours disposée à s’occuper d’autres petits.

Little Wanderers NYC / Facebook

« On l’appelle “heli-cat” parce que c’est une maman hélicoptère. Elle est très affectueuse malgré tout ce qu’elle a traversé. » Et lorsque Penne est arrivée chez Marla, Grace, la chatte rousse, n’a pas hésité à la soutenir dans sa mission de maman.

Abandonnés dans une clinique vétérinaire

Le cas de Penne était un peu différent. Abandonnée avec sa portée dans une clinique vétérinaire, la chatte tigrée n’avait nulle part où aller lorsque l’association l’a prise en charge. C’est Marla qui est allée la récupérer chez le vétérinaire et précisait au média Love Meow qu’« elle était calme mais visiblement désorientée ».

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Little Wanderers NYC / Facebook

Pourtant, une fois dans son foyer d’accueil, elle a très vite compris qu’elle pouvait se détendre et était en sécurité. S’occuper de 6 chatons était fatigant, mais elle a pu compter sur l’aide Grace. Ensemble, elles s’occupaient des petits quand un autre chaton a fait son apparition chez Marla…

En quête d’une mère, le chaton en a trouvé 2

Trouvée seule à New York par un bon samaritain, la petite Moo York, un chaton orphelin de 2 semaines, a été accueillie par Marla au début du mois d’avril.

Très vite, Grace l’a adoptée comme si elle était son propre chaton, et lui a permis de trouver sa place aux côtés de ses petits. Penne, quant à elle, a également accepté Moo York comme sa fille. Les 8 chatons issus de 2 mamans différentes ont eux aussi fait une place à Moo, l’adoptant comme si elle faisait partie de leur grande famille recomposée. Marla, attendrie par le comportement du duo de chattes, disait d’elles : Elle [Penne] est jeune, adorable et un peu timide, mais très attentive à ses chatons et les laisse téter jusqu'à épuisement. Elle fera un merveilleux ajout à n'importe quelle famille », « Grace fera elle aussi une compagne formidable. Elle est protectrice, attentionnée et veillerait sur de nouveaux petits avec le même dévouement. Malgré tout ce qu’elle a enduré, elle reste incroyablement affectueuse. »

Aujourd’hui, Moo York a non seulement une belle fratrie, mais 2 mères sur qui compter et près de qui elle peut s’épanouir et grandir, jusqu’à ce qu’elle soit sevrée.

Little Wanderers NYC / Facebook

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