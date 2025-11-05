Introuvable depuis 4 ans, un chat réapparaît juste à temps pour vivre ses derniers jours auprès de son humaine (vidéo)

Disparu pendant des années, un chat a retrouvé le chemin de son foyer contre toute attente. Une réapparition aussi émouvante que brève, qui a profondément touché sa propriétaire et les internautes du monde entier.

Un chat roux appelé Cheeto s’était volatilisé sans laisser de traces 4 années plus tôt. Sa propriétaire Jade, alias “@iamjade_03” sur TikTok, l’avait longtemps cherché et espéré le revoir, mais elle avait fini par se faire à l’idée qu’il ne reviendrait plus. Elle pensait l’avoir perdu à jamais.

Le félin a refait surface au moment où sa maîtresse s’y attendait le moins. Après toutes ces années, Cheeto est réapparu devant la maison aussi mystérieusement qu’il était parti.

Jade en a parlé dans une vidéo TikTok partagée le 27 septembre 2025 et devenue virale avec 1,1 million de vues sur le réseau social. Une publication et une histoire que relaient d’ailleurs Newsweek .

This is Cheeto. My once full of life friend. He was taken from us as one day he came back with a collar with someone else's information 4+ years ago (even though he was ours) I took off that collar and put my own with my information and never ever saw him again assuming they took it as a threat of not being able to keep him. Just up until recently he came b am crying by the door, it felt like a dream and it was unbelievable seen once a big thick cat to skin and bones. I stayed up endless nights as I didn't understand how he got skinny and how his fur got so full and the light in his eyes are gone. I told myself it's a different can't but it wasn't, he had strength in loving attention as he once did but Cheeto has been getting worse. Strange habits started with eating the litter to eating poo to throwing up saliva, even drinking only toilet water as I assume that's where they had him locked up ! these symptoms slowed down with some prescribed antibiotics but this progress has slowed down to an extreme amount and he's getting worse. I only work part time and don't make enough even for a living but I'm doing my best and I need as much help as I can get to save this loving cat and give him more memories and love and playtime.

Le contraste entre l’état dans lequel était Cheeto avant sa longue fugue et le sien à son retour est saisissant. Autrefois resplendissant, son pelage était désormais terne. Le matou était maigre et clairement mal en point.

Sa propriétaire avait même l’impression qu’il avait perdu “la lumière dans ses yeux”. Elle a ensuite constaté qu’il avait développé d’étonnantes habitudes, comme ne boire que dans la cuvette des WC, manger la litière et baver.



@iamjade_03 / TikTok

Le chat a été examiné par un vétérinaire qui l’a mis sous antibiotiques. Son état de santé s’est légèrement amélioré dans un premier temps, avant de se dégrader considérablement. Il souffrait de déshydratation et d’une infection buccale. Jade devait le nourrir à la seringue.

Elle a continué de prendre soin de lui, comprenant qu’il ne lui restait plus longtemps à vivre. Elle était déterminée à passer autant de temps que possible à ses côtés.

“Il est revenu là où il est aimé”

Cheeto a fini par perdre son combat contre la maladie. “J’ai dû dire adieu à mon meilleur ami”, peut-on lire dans une autre vidéo mise en ligne par son humaine, annonçant ainsi son décès. La voici :

L’histoire de Cheeto a ému de nombreux internautes. “Il est revenu là où il est aimé, et je suis si heureux que vous ayez eu une seconde chance ensemble”, a commenté l’un d’eux.