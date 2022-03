Le destin de Roméo, un cochon d'Inde livré à lui-même dans un parc puis sauvé par une association (vidéo)

Roméo a eu la chance de croiser la route des bénévoles de l'association Adopte un Rongeur. Maigre et livré à lui-même, le cochon d'Inde errait dans un parc alors que l'hiver approchait à grands pas. Woopets vous révèle son destin.

Il y a quelques années, passants et riverains avaient l'habitude d'observer un groupe de cochons d'Inde dans un grand parc communal situé en région parisienne. Les petites boules de poils, certainement abandonnées, se sont contentées d'un régime drastique composé d'épluchures et de pain sec, que des personnes leur jetaient çà et là. Autant dire que les rongeurs s'accommodaient de repas et d'un environnement complètement inappropriés.

D'ailleurs, la troupe a perdu pléthore de fidèles au fil des saisons, entre l'été et l'automne. Au mois de novembre, seuls 2 individus tenaient encore sur leurs pattes. En apercevant les prémices de l'hiver et ses froids baisers, une dame s'est souciée du sort des survivants. Après avoir contacté des associations, ce sont les bénévoles d'Adopte un Rongeur qui se sont précipités sur place.

© Adopte un Rongeur

Roméo a mis la patte sur la maison de ses rêves

« La veille de notre arrivée, le deuxième cochon d'Inde, un blanc, avait disparu : attaqué par un chien ? Mort de froid ? Nous ne saurons jamais, a déclaré Céline Neuzillet, présidente de l'association, à l'équipe rédactionnelle de Woopets, après plus de 3 heures de tentatives et de patience, Roméo a été capturé et mis en sécurité. Malgré les épluchures, l'herbe verte et le temps encore clément, il n'était pas épais du tout ! Il lui manquait bien 200 g. »

D'après notre interlocutrice, plusieurs riverains n'ont pas compris cette opération de sauvetage. Pour eux, le cochon d'Inde vivait heureux dans la nature et serait privé de liberté si les volontaires l'emmenaient.

« Un travail de sensibilisation est nécessaire auprès de ces personnes. Un cochon d'Inde est un animal domestique, il n'a aucune capacité pour survivre en extérieur, a indiqué Céline Neuzillet, le fait qu'en quelques mois le nombre d'animaux abandonnés soit passé d'une dizaine à un seul, prouve bien qu'ils ne peuvent pas être livrés à eux-mêmes ! »

La présidente de l'organisation Adopte un Rongeur a conclu non sans peine : « Si ces personnes avaient compris que ces cochons d'Inde n'avaient rien à faire dans ce parc, nous aurions pu intervenir plus tôt et en sauver beaucoup. »

Contrairement à ses défunts amis, Roméo a eu beaucoup de veine. Chouchouté par ses soigneurs, le cobaye a eu droit à une seconde chance. Littéralement « requinqué », il a profité de sa nouvelle vie au sein d'un foyer aimant. Terminés l'errance et les piètres pique-niques au parc ! Après avoir été adopté, Roméo a vécu entouré de congénères et d'amour. Un répit bien mérité.