20 photos qui vous feront comprendre pourquoi les propriétaires de rats aiment tant ces animaux

Adopter un rat peut transformer notre quotidien en une parade de petites joies et de moments agréables. En effet, ces rongeurs sont minuscules par rapport à des animaux de compagnie comme le chien et le chat, mais leur présence et leur personnalité en font des compagnons qui sont tout à fait capables d’égayer les journées de leurs propriétaires.

Voici 20 photos de rats qui ont tout l’amour de leur propriétaire.

1. Ils se lovent dans une main comme on se loverait dans un grand lit

2. Ce rat a trouvé un meilleur ami chez le canidé qui vit avec lui sous le même toit

3. Les ratons n’ont qu’une hâte, c’est de profiter de la vie et du beau temps quand il y en a

4. Ce sont de véritables boules d’amour entre elles, avec les autres animaux et avec les humains

5. Un bisou-esquimau entre un petit rongeur et un grand chien qui ne peut que nous charmer

6. Même les chats deviennent les amis des rats quand ils prennent le temps de les connaître

7. Des petits friandises que ces rongeurs savourent en compagnie l’un de l’autre

8. Les jouets offrent de grands moments d’exploration pour ces adorables créatures

9. Avant de manger, les rats vérifient avec leur odorat que la nourriture est suffisamment appétissante pour eux

10. Ce sont des petits curieux qui ont besoin d’un habitat soigné

11. Une grande famille de rats qui n’ont d’yeux que pour leur propriétaire

12. Un rat et son propriétaire qui partagent une sieste parfaitement douillette

13. 2 amis qui ne lésinent pas sur les marques d’affection

14. Un autre duo de rats dont l’amitié est un plaisir pour les yeux

15. Ce sont aussi de gros dormeurs, à l’instar de leurs compères félins et canins

16. Un rongeur dont la posture de sommeil est aussi amusante qu’attendrissante

17. Les propriétaires de ces amis rats leur ont fait faire un tapis à leur effigie

18. Ils ne prennent pas de place et savent se faire très discrets

19. Ratatouille est leur film favori

20. Ils prennent soin de leur propriétaire qu’ils aiment tant