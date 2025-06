Ce Husky "parle" chaque jour au ventre rond de sa maîtresse, persuadé que sa future sœur l’écoute déjà (vidéo)

« Ma fille a maintenant 5 mois et ce sont les meilleurs amis du monde », expliquait la jeune maman de 32 ans, aussi propriétaire de ce charmant Husky du nom de Theo. On comprend dès lors que les liens sont forts au sein de cette famille qui considère son chien comme un membre du foyer à part entière.

Le 6ème sens de Theo

Dès lors que sa maîtresse était enceinte, Theo s’est visiblement rapproché d’elle. Plusieurs vidéos postées sur le compte TikTok « @thathuskytheo » attestent de cette tendresse qui s’est installée au fil des jours. Theo se montrait très protecteur en restant collé à sa maîtresse et en suivant ses moindres et faits et gestes. Le compte à rebours a été lancé et le Husky s’est même préparé à la nouvelle arrivée avec son petit frère. On les voit notamment faire la sieste dans la chambre du futur bébé, ou encore regarder avec curiosité le ventre de plus en plus rond de sa maîtresse.

@thathuskytheo / Instagram

« Nous n’arrêtions pas de dire qu’il parlait à sa petite sœur »

En effet, durant l’attente du bébé, Theo s’est aussi montré de plus en plus vocal. Une vidéo en particulier, relayée par Newsweek, attire notre attention. On y voit le grand chien pousser des cris typiques du Husky en présence de sa propriétaire. Durant toute la fin de la grossesse, il a pris pour habitude de hurler doucement en regardant vers l’extérieur, comme s’il chantait. Ses propriétaires affirmaient : « On a réalisé qu’il voulait que son petit frère connaisse sa voix ».

« Le premier mot de votre enfant sera auuuu »

Le moment venu, Theo a montré à quel point il était un grand frère parfait. Il a accueilli sa petite sœur alors qu’elle se trouvait dans son cosy, se rappelant sans doute de l’arrivée joyeuse de son premier petit frère humain.

Comme l’exprimait un des utilisateurs, il est bien possible de Theo influence les premiers babillages de l’adorable petite fille.