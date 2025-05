Le dernier souhait d'une grand-mère était de passer une ultime journée avec son chat, il a été exaucé dans un moment poignant (vidéo)

Une chatte séniore appelée Baby et sa propriétaire Elaine étaient inséparables. Malheureusement, celle-ci s’était retrouvée en soins palliatifs et vivait ses derniers jours. Son vœu le plus cher était de revoir son amie féline une dernière fois.

Elaine savait qu’il ne lui restait plus longtemps à vivre et, au cours des dernières semaines, elle avait maintes fois formulé le même souhait auprès de ses proches ; elle souhaitait revoir Baby, la chatte qui l’accompagnait depuis 15 ans.



@allisonkuhn3 / TikTok

Elaine avait vécu dans une ferme et y offrait l’hospitalité à des dizaines de chats. Le lien qu’elle avait avec Baby était toutefois spécial. Elle l’avait recueillie alors qu’elle n’était encore qu’un tout jeune chaton et l’avait nourrie au biberon, car sa mère avait cessé de l’allaiter. Elle avait donc littéralement sauvé la vie de la minette, qui voyait probablement en elle une sorte de maman de substitution.

Baby et Elaine étaient inséparables. L’hospitalisation de celle-ci et leur séparation a été très mal vécue par l’une comme par l’autre. D’après Allison Kuhn, la petite-fille d’Elaine, la chatte séniore en souffrait tellement qu’elle a dû être emmenée chez le vétérinaire. Elle devenait léthargique et ne s’alimentait plus. C’était comme si elle se laissait mourir.

« Le vétérinaire nous a dit que Baby était triste d'être loin de ma grand-mère et, en termes simples, qu'elle avait le cœur brisé », explique Allison Kuhn à Newsweek.

« Tout ce que ma grand-mère voulait pendant son dernier mois à l'hôpital était son chat »

La petite-fille d’Elaine était bouleversée par son souhait de retrouver Baby. « Je n'arrêterai jamais de penser au fait que tout ce que ma grand-mère voulait pendant son dernier mois à l'hôpital était son chat », confie-t-elle à ce propos.

Les responsables de l’hôpital ont donné leur feu vert. La chatte a ainsi pu passer une journée entière aux côtés de sa propriétaire en soins palliatifs. La vidéo ci-dessous, postée sur TikTok par Allison Kuhn, en montre quelques précieuses secondes :

Aujourd’hui, Baby vit chez les parents d’Allison Kuhn. Ils prennent bien soin d’elle et l’aident à surmonter cette douloureuse épreuve qu’est le départ de sa « maman ».