Un chien en quête d'attention interrompt une visioconférence importante pour obtenir des câlins (vidéo)

Kristen Hoyt, qui vit à San Francisco aux États-Unis, a adopté George en 2021, alors qu’il avait 5 mois. « C’est l’animal le plus adorable et le plus émotif que j’ai jamais rencontré. On peut voir l'émotion dans ses yeux et l'amour qu'il a pour mes amis et ma famille, il le montre en ne leur laissant aucun espace personnel », confie l’heureuse adoptante.

« George est passé d'un chien extrêmement anxieux à un chien aimant tout le monde, poursuit-elle, il est entré dans ma vie alors que je traversais une rupture et m'a sauvée autant que je l'ai sauvé. Il est tout pour moi et j'encourage tout le monde à adopter un chien dans le besoin. »

© @oh_so_curious_george / TikTok (capture d'écran)

George voulait de l’attention

Au début du mois de décembre, George est devenu une vraie petite star sur TikTok. Kristen a filmé une scène qui a fait sourire des milliers de personnes.

Alors qu’elle participait à une importante réunion de travail en visioconférence, une amie et collègue de Kristen a reçu la visite inattendue du chien. Ce dernier s’est installé à ses côtés, en montrant fièrement son bâtonnet. Il cherchait absolument à avoir son attention, et n’a pas hésité à grimper sur elle !

Comme le rapporte un article publié dans les colonnes de Newsweek, l’amie de Kristen a éteint la caméra de son ordinateur à temps, avant que George ne pointe le bout de sa truffe. Bien qu’elle ait réussi à éviter un moment gênant, elle n’a pas pu s’empêcher de rire devant l’insistance du toutou et lui a accordé l’attention qu’il réclamait.

Le chien n’est pas passé inaperçu sur les réseaux sociaux

« Il a commencé à pousser mon amie avec sa tête, et comme cela n’a pas fonctionné, il a utilisé sa voix pour lui faire comprendre qu’il avait besoin d’attention, explique Kristen, puisque cela n’a pas fonctionné non plus, il est allé chercher son bâtonnet et a essayé de s’asseoir sur ses genoux. » Apparemment, George fait souvent des apparitions durant les visioconférences de Kristen. Elle n’était donc pas surprise en contemplant cette scène !

Cette dernière, partagée sur le célèbre réseau social TikTok, a été vue plusieurs centaines de milliers de fois depuis sa mise en ligne le 11 décembre. Elle a reçu près de 35 000 mentions « j’aime ».

« Ma règle est que si un chien dérange un membre de l’équipe lors d’une réunion, la réunion est interrompue pour admirer le chien », écrit un internaute. « Le mien fait ça aussi quand j’essaie de parler au téléphone », commente un autre utilisateur.

Avez-vous déjà vécu une expérience similaire avec votre fidèle compagnon ?