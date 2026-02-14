3 mois après la disparition de leur chien, ils parcourent 700 kilomètres pour rencontrer un autre Patou cédé au refuge par sa famille

Brody n’est pas un chien comme les autres, et son charme ne laisse personne indifférent. Pourtant, son futur a longtemps été incertain avant qu’un heureux dénouement se dessine.

Avec sa belle fourrure claire et ses 66 kilogrammes, Brody est souvent comparé à un « petit ours polaire », mais il est bel et bien un chien. Un Chien de montagne des Pyrénées, pour être plus précis.



Animal Concern Cumbria / Facebook

D'après People , il avait été amené au refuge de l'association Animal Concern Cumbria, à Egremont dans le nord-ouest de l'Angleterre, en décembre 2025, car sa famille ne pouvait plus le garder.

Son histoire avait été relayée massivement par les médias locaux, et de nombreuses personnes avaient contacté la structure d'accueil pour en savoir plus au sujet du quadrupède et l'adopter. D'après l'équipe d'Animal Concern Cumbria, les demandes se comptaient, en effet, par centaines.



brody_thebigdog / Instagram

L'une des candidatures envoyées à l'association était celle d'un couple habitant Saint Austell dans les Cornouailles, à 700 kilomètres d'Egremont. Steve White, 59 ans, et sa femme Helen avaient de l'expérience avec les Patous, mais ce n'était pas le seul argument qui plaidait en leur faveur ; ils possèdent également une vaste propriété de 2000 m2. Un véritable havre de paix et de verdure où vivent divers animaux : des poules, un lapin, mais aussi une bernache du Canada.

Les White avaient vécu le deuil avec le décès de leur précédent Chien de montagne des Pyrénées, survenu en octobre 2025. Appelé Wilson, il avait disparu à l'âge de 13 ans, et ses propriétaires étaient extrêmement attachés à lui.

« Après la mort de Wilson, nous cherchions à avoir un autre Chien de montagne des Pyrénées », raconte Helen. Elle et son mari ont appris l'histoire de Brody par l'intermédiaire d'une connaissance, qui est membre d'une association britannique dédiée à la race, le Pyrenean Mountain Dog Club of Great Britain en l'occurrence.



Animal Concern Cumbria / Facebook

Nouvelle vie et popularité grandissante sur Instagram

En envoyant sa demande à Animal Concern Cumbria, ils estimaient que leurs chances d'être choisis étaient très faible, vu le nombre de candidatures, mais c'est bien leur dossier qui a été retenu en fin de compte

Après un entretien vidéo, au cours duquel ils ont présenté leur propriété aux responsables du refuge, puis une visite de 2 jours leur ayant permis de mieux connaître Brody, ils ont officialisé son adoption le 3 janvier 2026.

Le Patou a donc pu découvrir sa nouvelle maison où il se plaît totalement et coule des jours heureux. Ses adoptants lui consacrent même un compte Instagram, « @brody_thebigdog », où ses aventures sont déjà suivies par des centaines de followers.