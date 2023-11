Une caserne de pompiers devient famille d'accueil pour un chien aspirant à un nouveau départ

A la caserne des pompiers de Riner, en Virginie (Etats-Unis), un résident pas comme les autres se promène librement d’un espace à l’autre et il n’est même pas tenu de répondre aux appels d’urgence.

Cody est un chien de 9 ans, croisé Dogue Allemand / Berger Allemand. Il ne fait partie de la famille du Montgomery County Fire-EMS Department que depuis peu, mais il a déjà su se faire apprécier des soldats du feu. « Il a très clairement démontré qu'il aimait les gens d'ici et qu'il voulait se blottir et passer du temps avec eux, dit, en effet, le capitaine Gerad Sherman. Il habite ici, à la caserne. Il travaille plus d'heures que n'importe lequel d'entre nous. »



Montgomery County Fire-EMS Department / Facebook

Son « travail », justement, consiste tout simplement à mener sa vie de chien. Il est nourri, logé, aimé et profite de jeux et de promenades à volonté, rapporte WSLS 10 News.

Auparavant, le quadrupède vivait au refuge local (Montgomery County Animal Care and Adoption Center). Il semblait difficile, voire impossible de lui trouver une nouvelle maison en raison de son âge, mais aussi à cause du contexte global actuel. « Les chiens demandent un peu plus de temps et coûtent également un peu plus cher. Nous avons donc plus de difficultés à les faire adopter », explique la directrice du refuge Eileen Mayhan.

« Cody est toujours là pour répondre à tous vos besoins »

C’est le Montgomery County Fire-EMS Department qui avait contacté la structure d’accueil en vue de lancer son programme d’accueil d’animaux des refuges. Pour Eileen Mayhan et son équipe, c’était une excellente surprise. « Nous espérions pouvoir le placer dans un bon foyer et nous pensons que cette famille d'accueil sera la première étape sur cette voie », poursuit la directrice.

Cette initiative est bénéfique autant pour les pompiers que pour Cody. Eux qui sont constamment confrontés au stress et au danger peuvent désormais mieux gérer leurs angoisses grâce à sa présence. « Parfois, quand vous revenez [d’une intervention], vous n’avez peut-être pas envie de parler. Vous ne voulez peut-être pas faire grand-chose, mais Cody est toujours là pour répondre à tous vos besoins. Il peut être une oreille pour écouter ou quelqu'un avec qui s'asseoir en silence », dit le capitaine Sherman.

Tout le monde à la caserne souhaite voir Cody rejoindre une famille aimante, et être ainsi le premier d’une longue liste de chiens ayant droit à un nouveau départ grâce à ce programme.