Abandonnée à plusieurs reprises, cette chienne de sauvetage rejetée au lendemain des fêtes est devenue une véritable star dans son quartier (vidéo)

Malgré leur réputation de chiens faciles et dociles, les Golden Retrievers peuvent aussi se retrouver dans des refuges. Honey, cette chienne de 11 ans, fait partie de ces chiens qui ont tout pour plaire, mais qui ont connu plusieurs accidents de vie. Aujourd’hui la chienne reçoit tout l’amour dont elle a manqué dans une famille bienveillante, avec un voisinage qui a décidé de l’élever au rang de légende.

Tout le monde aime Honey, c’est d’ailleurs pour cela que dès qu’elle se promène, les gens s’arrêtent sur son passage pour lui offrir une friandise ou lui adresser une gentille caresse. Le passé de la chienne n’a pas toujours été aussi rose. Abandonnée le lendemain de Noël, elle a connu plusieurs péripéties avant de rejoindre sa maison, celle dont elle avait tant besoin.

Une période cauchemardesque

Âgée de 11 ans, bientôt 12, Honey a vécu des moments difficiles, en particulier il y a environ 1 an. Adopté juste avant les fêtes de Noël, les bénévoles de son refuge ont dû faire face à la triste nouvelle de la voir de retour au refuge juste après la période des fêtes. On ne sait pas pourquoi la chienne a subi cet aller-retour sans doute chargé d’espoir, soulignait Parade Pets.

@todaysdoseofhoney / TikTok

Une chienne en mauvaise santé

Du fait de son âge avancé, la chienne était évidemment en mauvaise santé. Opérée d’une extraction de 11 dents, Honey va mieux désormais. Ses séquelles psychologiques sont évidentes, mais il est certain qu’elle est sur une bonne voie désormais.

@todaysdoseofhoney / TikTok

Des balades quotidiennes qui font le plus grand bien

Désormais, Honey a rejoint une famille et elle n’est pas seule. Elle se promène tous les jours avec Gracie, sa sœur de cœur. La balade n’est pas une sortie ordinaire. Lors de celle-ci, Honey fait le tour du quartier, encore très dynamique pour ses 11 ans, et va à la rencontre de tous les voisins. Reconnue pour sa gentillesse, Honey a désormais une valeur aux yeux du monde, et c’est semble-t-il quelque chose qui lui fait le plus grand bien.

Plus de Golden Retrievers que ce que l’on croit dans les refuges

On pourrait croire que les Golden Retrievers sont absents des refuges, mais la réalité est bien différente. Il existerait même des associations spécialisées dans leur sauvetage.

Certains adoptants peuvent être séduits par leur personnalité très douce, puis se rendent compte qu’ils n’ont pas les moyens d’élever un chien. Aucune race de chien n’échappe à ces circonstances bien regrettables.