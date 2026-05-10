Sous les yeux attendris de sa maîtresse, ce chien dépose son jouet sur le tour de potier et s'amuse à le regarder tourner (vidéo)

Dans l’atelier de la céramiste Sarah Ziessen, sa chienne a créé la surprise en transformant le tour de potier en manège improvisé pour son jouet. Filmée par sa propriétaire, la scène est devenue virale sur Instagram, amusant des milliers d’internautes.

Sarah Ziessen est une mordue de poterie qui partage sa passion sur son compte Instagram « sarahziessen », où elle fait découvrir ses créations en céramique à près de 4 000 followers. Elle y explique qu'elle ne fabrique ses produits qu'en petites quantités et que ces derniers sont destinés à un usage fonctionnel quotidien : alimentation, boissons, rangements…

Apparemment, elle n'est pas la seule dans la famille à s'intéresser à l'art de modeler l'argile. Sa chienne n'est pas indifférente à ce qui se passe dans son studio et elle se joint à elle chaque fois qu'elle en a l'occasion. C'est ce qu'elle a fait récemment en voulant participer concrètement à l'activité de son humaine.

« La productivité était faible aujourd'hui »

Le comportement surprenant de la chienne au pelage bringé est à la fois drôle et attendrissant. Sa propriétaire a eu la bonne idée de filmer la scène et de partager la vidéo sur Instagram, où elle est rapidement devenue virale.

Mise en ligne le 22 avril 2026, la séquence, que relaie PetHelpful , a effectivement généré près de 370 000 « j'aime » sur le réseau social.

« La productivité était faible aujourd'hui », peut-on lire en légende de la vidéo. L'animal a, en effet, interrompu le travail de sa maîtresse, qui ne lui en a pas tenu rigueur, bien au contraire. Cela l'a même fait sourire.



sarahziessen / Instagram

Ce jour-là, Sarah Ziessen était occupée à façonner à la mirette la base d'une pièce sur le tour de potier quand son amie à 4 pattes est apparue, tenant son jouet préféré entre les dents. La chienne avait un objectif bien précis en tête : faire en sorte que son joujou ait droit à quelques tours de manège.

Un coup de museau, et le manège repart !

On la voit alors suivre l'objet en rotation du regard, puis afficher un air perplexe en le voyant s'arrêter. Un léger coup de museau suffit à le faire repartir, à la grande joie de l'animal qui ne rate pas une miette du spectacle.

Le jouet finit par tomber, la chienne s'empresse de le récupérer, tandis que sa propriétaire éclate de rire. Pas tout à fait satisfaite, elle décide de le remettre sur la machine pour lui faire faire quelques tours supplémentaires.

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Une scène pleine de tendresse qui montre que dans l’atelier de Sarah Ziessen, la créativité se partage autant avec la terre glaise qu’avec les pattes qui veillent à la faire tourner.

Voici la vidéo :

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Le conseil Woopets : comment assurer la sécurité de son chien dans un atelier créatif ?

Un atelier partagé avec un chien peut rester un moment complice, à condition de transformer la curiosité naturelle de l’animal en expérience encadrée et sans danger. Certains équipements, comme un tour de potier, peuvent présenter de vrais risques s’ils sont utilisés sans précaution en sa présence. Voici quelques bons réflexes à adopter :