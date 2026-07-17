« Vous êtes merveilleux », un cheval coincé dans un puits en béton échappe au pire grâce à la détermination des pompiers

Au nord de la Pologne, les pompiers ont mené une opération de sauvetage tout à fait inhabituelle. Les secouristes ont dû libérer un cheval effrayé, coincé dans un puits en béton. Seuls sa tête et ses membres antérieurs étaient visibles. Malgré cette mésaventure, l’équidé s’en est sorti sans blessure.

Dans le village de Chmielno, située au cœur de Kashubia en Pologne, les pompiers ont été appelés pour une mission inhabituelle. Comme le rapporte un article publié sur TVP World, un cheval est tombé dans un puits en béton. Pétri de frayeur, seules sa tête et ses jambes avant dépassaient de l’ouverture.

Grâce à des sangles spéciales, les soldats du feu sont parvenus à l’extirper de son piège en veillant attentivement à ce qu’il ne soit pas blessé pendant l’intervention.

Plusieurs internautes ont félicité les pompiers

« Grâce à l’efficacité de l’opération, l’animal a été rapidement et en toute sécurité sorti de l’eau », a indiqué l’équipe de secours sur les réseaux sociaux.

« Beaucoup de respect pour les pompiers », écrit une internaute. « Bravo aux pompiers, et une amende pour le propriétaire du terrain ! Et une amende salée ! », commente une dénommée Anna. « Vous êtes merveilleux », ajoute une autre utilisatrice de Facebook.

Heureusement, le cheval n’a pas été grièvement blessé et a retrouvé sa liberté. Comme le révèlent nos confrères, la police enquête sur les circonstances de l’incident et rappelle aux habitants l’importance de bien sécuriser leurs puits.

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Le conseil de Woopets : comment assurer la sécurité de son cheval au pré ?

Lorsqu’un cheval vit au pré, sa sécurité dépend autant de la qualité de son environnement que de la vigilance de son propriétaire. Une clôture solide et bien entretenue reste le premier élément à vérifier. Elle doit être suffisamment visible, sans fils détendus ni parties cassées pouvant provoquer des blessures. Les portails doivent également se fermer correctement afin d'éviter toute fuite.

Pour assurer la sécurité de votre compagnon équin, votre terrain mérite une inspection régulière. Retirez les objets coupants, les branches tombées et les déchets susceptibles d'être ingérés. Vérifiez aussi l'absence de trous, de zones glissantes ou de plantes toxiques qui pourraient mettre votre cheval en danger.

Un abri est indispensable pour le protéger du soleil, du vent, de la pluie ou des fortes chaleurs. L'accès à une eau propre et fraîche doit être garanti en permanence, avec un contrôle quotidien des abreuvoirs, surtout en période de gel ou de canicule.

Observer votre équidé chaque jour permet de repérer très vite un comportement inhabituel, une blessure ou un problème de santé. Un cheval qui s'isole, mange moins ou se déplace difficilement nécessite une attention particulière.