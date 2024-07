Des pompiers redonnent espoir à un cheval de 20 ans piégé dans un mètre de boue

« Tout comme l'homme, les animaux ressentent le plaisir et la douleur, le bonheur et le malheur », a déclaré Charles Darwin. Parfois, ils se retrouvent dans des situations périlleuses que seuls des humains peuvent gérer, et comptent sur l’empathie de belles âmes.

Dans le village de Libanus, près de Brecon au pays de Galles, un cheval senior ayant fêté ses 20 printemps a vécu une mésaventure qui a bien failli lui coûter la vie. L’équidé, mesurant 1,70 mètre, a été capturé par des griffes boueuses dans un pré. Ses maintes tentatives d’évasion ont malheureusement échoué, et l’animal a fini par s’épuiser. Coincé dans plus d’un mètre de boue, il était incapable de recouvrer seul la liberté.

Alors que le désespoir le submergeait et que la mort rôdait à proximité, le cheval a reçu la visite salvatrice des membres du Mid and West Wales Fire Service.

© Mid and West Wales Fire Service

Les pompiers ont tout fait pour sauver le cheval bloqué dans la boue

Après avoir reçu un signalement d’urgence, les pompiers se sont rendus sur place vers 12h, dimanche 14 juillet. Pour sauver la vie de l’animal piégé dans la zone boueuse, ils ont élaboré un plan de sauvetage précis et ont utilisé un matériel spécifique (pelles afin de dégager la terre mouillée, bâches…).

Grâce à l’intervention des secouristes, de leur stratégie et de leur détermination, le cheval de 20 ans a aperçu la lumière au bout du tunnel ! À la suite de cette mauvaise expérience, le rescapé a été confié aux bons soins de son propriétaire et de vétérinaires qui étaient présents lors de l’opération. Après avoir fait leur travail avec professionnalisme, ses héros ont quitté les lieux à 14h10. Tout est bien qui finit bien !

L’année dernière, notre rédaction avait consacré un article exclusif à Gatsby, un cheval qui avait été laissé à l’abandon dans un état d’extrême maigreur.

Affamé et épuisé, il restait couché sur le sol. L’animal ne pouvait se lever ni se mouvoir depuis une dizaine de jours. À la suite d’un signalement, le cheval mourant a heureusement pu compter sur l’aide d’une association et des services vétérinaires.

Au fil du temps, l’équidé à la robe baie a non seulement repris du poids, mais aussi retrouvé la joie de vivre.