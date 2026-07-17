Après la polémique, une compagnie aérienne qui avait refusé le chien d'assistance d'un adolescent guéri d'une leucémie revient sur sa décision et les laisse prendre l'avion

Le rêve de Yuri Poirier de prendre l'avion avec son chien d'assistance n'aura finalement pas été compromis. Après une vive polémique, Air Canada a accepté que Nugget l'accompagne à bord et a même reconnu l'organisme qui l'a formé. Un revirement qui permet à l'adolescent, récemment guéri d'un cancer, de concrétiser le voyage qu'il attendait avec impatience.

L'excitation, l'incompréhension, la colère, puis le soulagement… Yuri Poirier et sa famille sont passés par tous ces sentiments cette semaine alors que cet adolescent ayant triomphé de la maladie s'apprêtait à partir en voyage avec son chien d'assistance pour fêter cette belle victoire. Un rêve d'abord brisé par la compagnie aérienne, ayant refusé l'animal à bord de son avion, avant de renaître avec le changement de posture de cette dernière, rapportait TVA Nouvelles le jeudi 16 juillet.

Yuri Poirier, 17 ans, habite Sherbrooke au Québec (Canada). Il était récemment venu à bout d'une leucémie. La maladie a néanmoins laissé des séquelles ayant amené son médecin à prescrire un chien d'assistance. C'est ainsi que Nugget, Caniche spécialement formé pour l'accompagner, est devenu son meilleur ami.



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Grâce au canidé, Yuri Poirier peut mieux gérer ses peurs. Jusqu'à l'arrivée de l'animal, il lui était impossible d'affronter la foule, de prendre les transports en commun ou de faire du shopping.

« Ce n’est pas toujours facile d’avoir un chien de service, c’est mal connu et mal géré »

Nugget lui a ouvert de nouveaux horizons. Il a trouvé le courage de projeter le voyage de ses rêves en avion pour célébrer sa guérison. Il souhaitait ainsi se rendre à Vancouver, en Colombie-Britannique, afin d'en visiter le célèbre aquarium.

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Il était question que lui et Nugget embarquent le lundi 13 juillet, mais la compagnie Air Canada a refusé le chien d'assistance, expliquant qu'elle n'en reconnaissait pas la certification.

Enorme déception pour Yuri Poirier, « sentiment d'injustice » du côté de sa mère, qui dénonçait un fait de « descrimination pour un handicap ».

« Ce n’est pas toujours facile d’avoir un chien de service, c’est mal connu et mal géré de la part de certains endroits », ajoutait-elle auprès de TVA Nouvelles.

Yuri et Nugget pourront finalement prendre l'avion ensemble

Le reportage initial du média québécois a eu un large écho. Si bien que le transporteur aérien a fini par revenir sur sa décision. La bonne nouvelle a été annoncée le jeudi 16 juillet.

Air Canada a indiqué que, après réexamen de la demande de Yuri Poirier, il serait désormais autorisé à prendre l'avion avec son chien d'assistance. La compagnie a également ajouté l'organisme ayant formé Nugget à sa liste d'établissements reconnus.



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La mère de l'adolescent a fait part de son soulagement après avoir pris connaissance de cette information.