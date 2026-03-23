Âgé de 16 ans, ce chien adopté chiot garde le rituel d'observer chaque nuit sa maîtresse depuis le couloir

A 16 ans, un chien appelé Jack a pris l’habitude touchante de vérifier chaque soir que sa maîtresse dort bien, un rituel devenu viral et interprété comme une preuve d’amour. Pour lui, ce geste s’inscrit dans une vie entière passée à veiller et à choyer celle qui l'a sauvé et qu'il aime.

Erica Haynes avait recueilli et adopté son chien Jack la veille de Noël 2009. Ce soir-là, elle se rendait à une réunion familiale quand elle avait aperçu ce qu'elle avait d'abord pris pour un lapin traversant la route à toute vitesse. Elle s'était arrêtée et était descendue de sa voiture pour vérifier, se rendant ainsi compte qu'il s'agissait d'un chiot.

Après avoir appris auprès du voisinage qu'il n'avait pas de propriétaire, elle l'avait gardé. « A partir de ce moment-là, Jack a décidé que nous lui appartenions. Jack a toujours eu un côté espiègle. Plus jeune, il se faufilait sur la pointe des pattes dans la maison la nuit et fouillait partout », raconte-t-elle à Newsweek .

En prenant de l'âge, le canidé a développé un rituel des plus attendrissants. Tous les soirs, en effet, il jette discrètement un coup d'œil dans la chambre d'Erica Haynes pour voir si elle s'est endormie.



Erica Haynes / Threads

Lorsqu'elle fait semblant de ne pas le remarquer, il se penche un peu plus.



Erica Haynes / Threads

Touchée par son attitude, la maîtresse du chien de 16 ans en a parlé sur Threads et partagé des photos. Une histoire qui a fait réagir de nombreux internautes en commentaires, soit pour exprimer leur émotion, soit pour faire part d'expériences similaires.

« Ma mère est décédée l'année dernière. Papa dit que son chien se lève au milieu de la nuit et prend de ses nouvelles », a ainsi commenté jotastic. « Mon chien a récemment commencé à faire ça après ses 10 ans. Il s'assied en face de moi et me fixe comme pour veiller sur moi », a écrit, pour sa part, forgetallthat4now. Pour arizona1759, « votre chien vous rend la pareille. Ca, mon amie, c'est l'amour. Ça devient un rituel. C'est doux et montre que vous comptez pour lui ».

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En prenant de l'âge, nos amis canins donnent l'impression de devenir encore plus bienveillants et attentionnés à notre égard. En fait, cela peut être lié à un attachement renforcé. Au fil des années, le lien avec le maître ne fait que se consolider.

Aussi, l'animal devient moins énergique et plus observateur, passant ainsi plus de temps à « veiller » sur son entourage.

Cette attitude peut également être induite par une recherche accrue de sécurité. Certains chiens deviennent effectivement plus sensibles en vieillissant et cherchent à s'assurer que leur environnement (et surtout leur humain) est sûr.

En outre, entrer dans la chambre tous les soirs peut simplement être un rituel qu’il a mis en place, un moment rassurant pour lui.