Dans un collège d'Alsace, une chienne Golden Retriever d'assistance redonne envie de travailler aux élèves et de se sentir valorisés

Sun, la Golden Retriever, est présente au collège Françoise Dolto (Sierentz, Alsace) depuis 2 ans et sa présence est devenue indispensable pour les élèves et les professeurs. Récemment, ce projet de médiation animale, porté par l’équipe pédagogique, a pu bénéficier d’un coup de pouce financier de 2000 euros. Le collège, qui ne manque pas de compliments à l’égard de Sun, a de nombreux projets pour sa mascotte.

Les élèves sont unanimes et reconnaissent tout ce que leur a apporté la chienne depuis son arrivée au collège en 2024 avec sa maîtresse, Laurence Erhart, également AESH (accompagnante d’élèves en situation de handicap) au sein de de l’établissement. Présente dans les classes, Sun est le rayon de soleil qui permet aux élèves de suivre leurs apprentissages dans de bonnes conditions, en les rassurant dans leur travail, mais aussi en leur permettant de s’amuser.

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« J’ai envie d’y aller parce qu’il y a Sun »

4 élèves ont été interrogés par Dernières Nouvelles d’Alsace à propos des avantages de la présence d’un chien d’assistance dans leur collège. Leurs témoignages sont très touchants, notamment celui d’Éloïse qui explique : « Le mardi, quand il y a cours de maths avec Mme Dangel, j’ai envie d’y aller parce qu’il y a Sun ». Nadia, une autre élève, témoigne : « Quand une trousse tombe par terre, elle va la ramasser. Si on lui dit de mettre la patte sur vos genoux, elle le fait ».

Les élèves entretiennent aussi une vraie complicité avec la Golden Retriever à qui ils font « des blagues » auxquelles elle sait parfaitement réagir. Ce fut le cas il y a peu lorsque les élèves se sont cachés dans la classe et que Sun a trouvé tout le monde.

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Une initiative pédagogique

Estelle Dangel, professeure de mathématiques est à l’origine du projet. Après avoir connu les missions de l’association Handi’chiens, elle s’est mise en lien avec Laurence Erhart, AESH qui est la propriétaire de Sun. Cette dernière exerce également auprès des élèves en situation de handicap d’une classe Ulis (Unité localisée pour l’inclusion scolaire).

En entendant les élèves déclarer « Elle me donne envie de travailler », il est évident que l’objectif est atteint.

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Grâce à un don récent de la fondation Pierre-et-Adrienne-Sommer, l’établissement va pouvoir étendre son projet, avec notamment : « l’installation d’une salle cocooning, afin de favoriser encore plus les liens entre le Golden Retriever et les élèves », et « un parcours d’agility pour Sun ».