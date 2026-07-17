2 chiens rejoignent cette chienne Pitbull terrifiée par un feu d'artifice dans un placard pour la rassurer (vidéo)
Lorsque les feux d'artifice du 4 juillet ont ravivé les angoisses de Midnight, une chienne au passé difficile, elle a trouvé le meilleur des réconforts auprès de ses 2 compagnons à 4 pattes. Filmée par leur maîtresse, cette scène de solidarité canine a profondément ému tous ceux qui l'ont vue et rappelle à quel point les chiens savent veiller les uns sur les autres.
Olivia Boblet, alias « @oliviaboblet » sur TikTok, est une grande amoureuse des chiens. Nous vous avions déjà parlé de cette jeune femme dans un précédent article, lorsqu'elle avait aidé Annabelle, une chienne terrifiée et ayant vécu la déception d'un retour au refuge, à être adoptée par une famille aimante.
Elle est elle-même propriétaire de plusieurs canidés, dont une femelle Pitbull adoptée en refuge et ayant eu un passé difficile. A cause de ce dernier, la chienne appelée Midnight doit encore surmonter quelques traumatismes. Pour cela, elle peut compter sur l'aide de toute sa famille, y compris les autres membres canins de celle-ci.
Ils l'ont démontré récemment à l'occasion de la fête nationale des Etats-Unis. Le 4 juillet 2026, le pays a, en effet, célébré le 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance, et comme chaque année, des feux d'artifice sont tirés un peu partout le soir.
Si ces derniers ont ravi la plupart des habitants, ils ont causé bien des frayeurs chez bon nombre de chiens et de chats. Midnight, affectueusement surnommée Midge par sa maîtresse, n'était pas du tout rassurée alors que les détonations se faisaient entendre.
La solidarité canine en action
La chienne au pelage noir a préféré se cacher dans un placard en attendant que le bruit cesse. Elle n'y est toutefois pas restée seule bien longtemps ; ses 2 congénères se sont, en effet, empressés de la rejoindre pour se coucher à ses côtés et ainsi lui apporter un grand et précieux réconfort.
Olivia Boblet a filmé cette scène émouvante et partagé la vidéo le 6 juillet sur TikTok. Une séquence que relaie PetHelpful et que voici :
@oliviaboblet
I dont know if they knew or what but ?????????????????????????? midnight shaking duckie bc she was panting so much lol #dogs? Right Next To You - Layup
Le comportement du duo canin est tout à fait admirable. Il en dit long sur l'empathie, la sensibilité et la solidarité dont les chiens sont capables.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
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