Un poney coincé dans un pneu de tracteur a pu être libéré grâce à la mobilisation de plusieurs habitants

En Angleterre, la Société royale pour la prévention de la cruauté envers les animaux (RSPCA) a effectué un sauvetage insolite et délicat. Le 15 mai, un poney a été retrouvé coincé dans un pneu de tracteur. Grâce à l’intervention de l'organisme et des habitants, l’équidé s’en est sorti sans blessure.

Au cours du mois de mai, un agent de la RSPCA est intervenu sur une propriété à Stoke-on-Trent après avoir reçu un appel concernant un poney se trouvant dans une situation complexe. En effet, l’animal était coincé à l’intérieur d’un pneu de tracteur et était incapable d’en sortir seul.

Aidée par des riverains, Nicole Riley de la RSPCA a procédé minutieusement. « Le sauvetage a été très délicat, explique-t-elle à la rédaction de People, le pauvre poney était complètement coincé dans le pneu et, on le comprend, très effrayé et mal à l’aise. »

Une belle chaîne de solidarité

« Nous avons dû procéder par étapes pour le libérer en toute sécurité : d’abord en dégageant délicatement ses jambes avant, puis en libérant soigneusement son épaule avant de finalement libérer son cou et son avant-train, précise-t-elle, heureusement, tout le monde a très bien travaillé ensemble et nous avons réussi à le sortir sans qu’il ne soit blessé. »

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© RSPCA

Peu après sa libération, l’animal a pu se lever et marcher seul. « […] Cela aurait pu se terminer très différemment, alors je suis vraiment reconnaissante envers les habitants du coin qui se sont arrêtés pour nous aider », ajoute Nicole.

Cette dernière a surveillé l’équidé pendant une heure pour s’assurer que tout allait bien. Le pneu, quant à lui, a été déplacé pour éviter d’autres accidents. À la suite du sauvetage, le propriétaire du poney a reçu des conseils et des documents de la part de la RSPCA pour protéger ses animaux.

© RSPCA

Le conseil de Woopets : que faire si vous trouvez votre cheval blessé dans son pré ?

Votre cheval ou votre poney est blessé alors qu’il est au pré ? La première chose à faire est de conserver votre calme pour ne pas augmenter son stress. Approchez-vous de lui doucement pour évaluer la gravité de la blessure sans le brusquer. Vérifiez s’il saigne, boite fortement ou présente des signes de douleur. En cas de plaie profonde, de saignement abondant ou de difficulté à se déplacer, contactez immédiatement votre vétérinaire.

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En attendant son arrivée, vous pouvez nettoyer légèrement la plaie avec de l’eau propre et du sérum physiologique, puis appliquer une compresse propre pour limiter les contaminations. N’utilisez pas de produits agressifs ou de médicaments sans avis vétérinaire.

Enfin, pensez à examiner le pré pour identifier l’origine de l’accident (clôture cassée, présence d’objets tranchants, trous, branches…). Cela permettra d’effectuer les aménagements nécessaires à la sécurité de vos animaux et d’éviter tout nouvel incident.