Votre chien apprend peut-être de nouveaux mots en écoutant discrètement vos conversations, d'après une étude

Et si certains chiens pouvaient apprendre de nouveaux mots simplement en tendant l’oreille, comme nous le faisons parfois sans nous en rendre compte ? Une étude venant d’être publiée met en lumière des capacités cognitives surprenantes chez une poignée de nos compagnons à fourrure particulièrement réceptifs à la communication humaine.

Dès l’âge de 18 mois, un enfant est capable d’apprendre le nom d’objets sans interaction directe, simplement en écoutant des conversations de ses aînés. Des chercheurs ont voulu déterminer si certains chiens très doués avaient, eux aussi, cette capacité. Les conclusions de leur étude ont été publiées le jeudi 8 janvier dans la revue Science . Elle a été menée à l’Université Eötvös Lorànd, en Hongrie, et dirigée par Shany Dror, chercheuse postdoctorale au Clever Dog Lab de l’Université Vétérinaire de Vienne (Autriche).

Ces travaux ont porté sur 10 chiens surnommés “Gifted Word Learners”, car capables de mémoriser de nombreux noms de jouets. Ils avaient été identifiés grâce à leurs propriétaires, qui avaient remarqué ces aptitudes peu communes. “Nous travaillons depuis plusieurs années avec ce groupe de chiens très particuliers qui connaissent déjà le nom de leurs jouets”, précise ainsi Shany Dror.



Photo d'illustration

1er test : apprentissage avec interaction directe

Les chercheurs ont d’abord cherché à vérifier que les chiens étaient capables d’intégrer de nouveaux mots dans un cadre classique. Pour ce faire, les maîtres ont présenté 2 nouveaux jouets à leurs amis canins. Ils ont répété les noms des jouets tout en jouant et en interagissant avec eux. Les séances ont duré quelques minutes sur plusieurs jours.

7 animaux sur 10 ont correctement les jouets demandés, et l’équipe de Shany Dror a constaté que 8 minutes d’exposition en moyenne suffisaient pour que les chiens apprennent les noms.

2e test : apprentissage par écoute passive

Un 2e test a été réalisé dans le but de savoir si les chiens pouvaient apprendre sans qu’on leur parle directement.

Ici, les propriétaires discutaient entre eux et prononçaient les noms des jouets dans des phrases naturelles. Ils ne regardaient pas les chiens et ne s’adressaient jamais à eux. Les chiens étaient tenus à distance (séparés par une barrière ou ayant reçu l’ordre de rester dans leur panier) et ne pouvaient pas toucher les jouets.

Résultat : 7 loulous sur 10 ont identifié correctement les jouets après cette phase d’écoute. Pour Shany Dror, “cela montre à quel point ces chiens sont capables de comprendre nos interactions humaines en profondeur.”

3e test : apprentissage sans voir l’objet

Les “Gifted Word Learners” ont été soumis à un 3e exercice encore plus complexe et dont l’objectif était d’évaluer la capacité des chiens à utiliser aussi les indices sociaux, et pas uniquement la vue.

Le jouet était caché dans un seau, hors du champ de vision de l’animal, et le nom de l’objet était prononcé uniquement dans des phrases.

Il s’est avéré que la majorité des chiens retrouvaient le bon jouet. En outre, ils s’en souvenaient encore 2 semaines plus tard, preuve d’un apprentissage durable.

Test avec des chiens “normaux”

Les chercheurs ont répété l’expérience d’écoute passive avec 10 Border Collies n’ayant jamais appris de noms d’objets. Des chiens “normaux”, en quelque sorte, même si ceux de cette race sont souvent présentés comme plus intelligents que la moyenne.

Au final, ils n’ont pas montré la même capacité d’apprentissage. Cette aptitude ne concernerait donc qu’une minorité de chiens.



Photo d'illustration

Une compréhension profonde de la communication humaine

Si les résultats sont à nuancer car ils ne concernent qu’une certaine “élite” canine, ils révèlent tout de même certains aspects extrêmement intéressants.

L’un d’eux est que cette aptitude est liée à l’évolution et à la domestication. Selon Shany Dror, en effet, elle pourrait avoir des racines très anciennes. “Les capacités complexes qui aident les humains à apprendre en écoutant ont probablement évolué avant le langage. C’est pourquoi les chiens peuvent aussi le faire”, souligne-t-elle ainsi.

Un autre des enseignements à tirer de l’étude est que la domestication aurait renforcé ces capacités. Pour l’auteure principale, “les chiens qui étaient les meilleurs pour communiquer avec les humains et les comprendre sont ceux qui se sont le plus reproduits.”

Aujourd’hui encore, cette sélection se manifeste chez certains individus. “Ils comprennent tellement bien la communication humaine que certains chiens peuvent apprendre même lorsque nous ne leur parlons pas directement, simplement en nous observant”, explique Shany Dror.