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« Ce sont 2 amours », une association espère réaliser le souhait d'une femme souffrante qui veut faire adopter ses chiennes ensemble


dans la catégorie Emotion

Malia et Kiara sont tout pour leur propriétaire. Malheureusement, cette dernière est tombée malade et ne peut plus s’en occuper. Les 2 boules de poils grisonnantes, proposées à l’adoption par l’association Autour du Chien 43 sur Animaux.fr, attendent une nouvelle famille aimante, qui leur offrira le panier retraite qu’elles méritent.

Illustration : "« Ce sont 2 amours », une association espère réaliser le souhait d'une femme souffrante qui veut faire adopter ses chiennes ensemble"
© Autour du Chien 43 / Animaux.fr

Certaines épreuves de la vie nous poussent parfois à prendre des décisions difficiles. Malade, une femme a dû faire le choix douloureux de se séparer de ses 2 adorables chiennes « qui sont tout » pour elle, mais dont elle ne peut plus s’occuper en raison de son état de santé.

Comme l’explique l’association Autour du Chien 43 sur Animaux.fr, Malia et une Malinoise et Kiara est une femelle Husky croisée Border Collie. « Ce sont 2 amours », qui plus est sociables, qui méritent d’obtenir une seconde chance.

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Photo de Kiara et Malia issue de son annonce d'adoption sur Animaux.fr
Kiara et Malia Femelle
Race : Berger Belge Malinois x Husky Sibérien
Âge : 9 ans
Localisation : Beauzac (43590) France
Association : Autour du chien 43
Rencontrer Kiara et Malia

« On a envie d’y croire »

« Nous espérons pouvoir réussir à réaliser son souhait : faire adopter ses 2 chiennes ensemble, dans la même famille, souligne l’association sur la plateforme dédiée à l’adoption responsable, et ça ne sera pas facile parce qu'elles ont 8 et 9 ans, que ce ne sont pas des chiennes LOF, que l'une a un petit début d'arthrose, l'autre est très affectée par les changements de ces derniers temps. Donc malheureusement, ce ne sont pas les chiens qui attirent le plus les adoptants. Mais on a envie d’y croire […] »

En effet, les chiots et les animaux en bonne santé sont souvent adoptés plus vite que les pensionnaires âgés, malades ou handicapés. Pourtant, Malia et Kiara méritent tout autant l’attention des adoptants potentiels !

Illustration de l'article : « Ce sont 2 amours », une association espère réaliser le souhait d'une femme souffrante qui veut faire adopter ses chiennes ensemble

© Autour du Chien 43 / Animaux.fr

A lire aussi : Une croisée Pitbull affaiblie est retrouvée seule sur le sable et attend désormais de rencontrer sa famille pour toujours

« Malia est fan des humains et des balles, Kiara est plus réservée, c'est une chienne douce et posée, expliquent leurs bienfaiteurs, elles sont éduquées, n'ont jamais manqué d'amour. On évitera les chats parce qu'elles ont une petite tendance à leur courir après. Elles sont stérilisées, vaccinées et pucées. »

Il suffit parfois d’un regard pour changer une vie. Vous avez peut-être le pouvoir de changer celle de Malia et Kiara !

Retrouvez de plus amples informations (frais, compatibilités, besoins spécifiques…), la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association Autour du Chien 43 sur l’annonce Animaux.fr de Malia et Kiara

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