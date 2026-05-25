« Ce sont 2 amours », une association espère réaliser le souhait d'une femme souffrante qui veut faire adopter ses chiennes ensemble

Malia et Kiara sont tout pour leur propriétaire. Malheureusement, cette dernière est tombée malade et ne peut plus s’en occuper. Les 2 boules de poils grisonnantes, proposées à l’adoption par l’association Autour du Chien 43 sur Animaux.fr, attendent une nouvelle famille aimante, qui leur offrira le panier retraite qu’elles méritent.

Certaines épreuves de la vie nous poussent parfois à prendre des décisions difficiles. Malade, une femme a dû faire le choix douloureux de se séparer de ses 2 adorables chiennes « qui sont tout » pour elle, mais dont elle ne peut plus s’occuper en raison de son état de santé.

Comme l’explique l’association Autour du Chien 43 sur Animaux.fr, Malia et une Malinoise et Kiara est une femelle Husky croisée Border Collie. « Ce sont 2 amours », qui plus est sociables, qui méritent d’obtenir une seconde chance.

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Kiara et Malia Race : Berger Belge Malinois x Husky Sibérien Âge : 9 ans Localisation : Beauzac (43590) France Association : Autour du chien 43 Rencontrer Kiara et Malia

« On a envie d’y croire »

« Nous espérons pouvoir réussir à réaliser son souhait : faire adopter ses 2 chiennes ensemble, dans la même famille, souligne l’association sur la plateforme dédiée à l’adoption responsable, et ça ne sera pas facile parce qu'elles ont 8 et 9 ans, que ce ne sont pas des chiennes LOF, que l'une a un petit début d'arthrose, l'autre est très affectée par les changements de ces derniers temps. Donc malheureusement, ce ne sont pas les chiens qui attirent le plus les adoptants. Mais on a envie d’y croire […] »

En effet, les chiots et les animaux en bonne santé sont souvent adoptés plus vite que les pensionnaires âgés, malades ou handicapés. Pourtant, Malia et Kiara méritent tout autant l’attention des adoptants potentiels !

© Autour du Chien 43 / Animaux.fr

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« Malia est fan des humains et des balles, Kiara est plus réservée, c'est une chienne douce et posée, expliquent leurs bienfaiteurs, elles sont éduquées, n'ont jamais manqué d'amour. On évitera les chats parce qu'elles ont une petite tendance à leur courir après. Elles sont stérilisées, vaccinées et pucées. »

Il suffit parfois d’un regard pour changer une vie. Vous avez peut-être le pouvoir de changer celle de Malia et Kiara !

Retrouvez de plus amples informations (frais, compatibilités, besoins spécifiques…), la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association Autour du Chien 43 sur l’annonce Animaux.fr de Malia et Kiara