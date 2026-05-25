Sauvé d'un balcon en Eure-et-Loir où il était enchaîné, ce Berger Allemand retrouve espoir malgré la maladie

Arrachée à l’enfer d’un balcon où elle avait été abandonnée en plein été sans eau ni nourriture, Nolwen a pu se reconstruire auprès de sa nouvelle famille après son sauvetage dramatique. Mais aujourd’hui, à 9 ans, cette femelle Berger allemand doit malheureusement affronter un nouveau combat médical.

Pour Nolwen, une femelle Berger Allemand, les débuts dans la vie ont été particulièrement difficiles. Heureusement, elle a été sauvée in extremis il y a 9 ans par L’Homme et son Chien, une petite association de protection animale située en Eure-et-Loir (28) qui lui a offert une seconde chance bien méritée.

Un sauvetage en urgence

En août 2017, la jeune Nolwen, âgée de seulement 7 mois, a vécu une épreuve terrible. Abandonnée pendant plusieurs jours sur un balcon en région parisienne, elle a été retrouvée dans un état critique, enchaînée avec un autre chien, le museau ficelé, sans eau ni nourriture, sous une chaleur écrasante. Son compagnon n’a malheureusement pas survécu à ces conditions extrêmes. Nolwen, elle, a été prise en charge en urgence vétérinaire et sauvée de justesse.

« Je n'allais pas bien du tout, j'étais en urgence vétérinaire, j'ai pu être sauvée de justesse ! Quelle souffrance ! C'était tellement dur à vivre ! », lui fait dire un post Facebook de l’association L'Homme et son Chien qui l’a prise en charge après cet enfer.

© L'Homme et son Chien / Facebook

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C’était alors l’occasion pour la pauvre boule de poils de repartir de zéro et d’espérer un avenir meilleur.

Placée en famille d’accueil chez Jocelyne, elle a progressivement découvert une vie plus stable et rassurante, loin de son passé difficile. Au fil du temps, Nolwen a ainsi repris confiance et s’est bien adaptée à ce nouveau quotidien.

Il ne restait plus qu’à lui trouver un foyer pour toujours, mais hélas, les tentatives d’adoption ne correspondaient pas à ses besoins. Finalement, Nolwen est restée dans sa famille d’accueil qui est devenue sa famille pour la vie.

© L'Homme et son Chien / Facebook

Un nouveau combat médical et un fragile espoir

La vie paisible de Nolwen a cependant été récemment bouleversée. Le 6 mai dernier, la chienne aujourd'hui âgée de 9 ans a en effet été retrouvée en détresse, paralysée et en grande souffrance.

Transportée en urgence à la clinique vétérinaire, elle a enchaîné les perfusions, les traitements lourds et les examens, jusqu’au scanner qui a révélé une lésion importante au niveau des cervicales. L’annonce était grave, mais elle ouvrait aussi la voie à une prise en charge adaptée.

© L'Homme et son Chien / Facebook

Après plusieurs jours d’hospitalisation sous surveillance, Nolwen est peu à peu parvenue à se remettre debout, avant de pouvoir enfin rentrer chez elle.

Là, entourée d’amour et suivie de près, elle a retrouvé l’appétit, repris des forces et bénéficie désormais d’un traitement quotidien, mêlant médicaments et soins réguliers. Sa démarche reste fragile, son équilibre encore instable, mais chaque petit progrès redonne de l’espoir à son entourage.

© L'Homme et son Chien / Facebook

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Aujourd’hui, la situation est délicate, mais stable. L’avenir de Nolwen demeure toutefois incertain. « J’espère ne pas refaire de crise et pouvoir rester encore quelques mois avec ma Jocelyne et mes copains », lui fait encore dire L’Homme et son Chien sur les réseaux sociaux.

Cet espoir fragile repose avant tout sur des soins vétérinaires coûteux. C'est pourquoi, face à ces frais importants (environ 2500 €), un appel à la solidarité a été lancé afin de soutenir l’association et accompagner la chienne dans la poursuite de son traitement. Si vous souhaitez contribuer et aider cette courageuse chienne, n'hésitez pas à vous rendre sur Hello Asso ou sur le site de l'association. Nolwen vous remercie déjà !