Découvert dans une cage par un froid glacial, ce chien abandonné pousse la police à lancer une enquête

Alors que les températures avoisinaient les 2 °C en Caroline du Nord (États-Unis), un chien a été retrouvé abandonné devant un centre commercial désaffecté. Après l’avoir identifié grâce à sa puce électronique, la police de Havelock tente de trouver des témoins de cet abandon cruel.

C’est près de Sonic, en Caroline du Nord (États-Unis), que ce chien a été retrouvé. Abandonné dans une cage qui avait été laissée à l’abri de l’un des bâtiments d’un ancien centre commercial, le pauvre toutou était à la merci des éléments et du froid mordant de l’hiver. En effet, en ce 4 février 2026, entre 14 h et 16 h, les températures frôlaient à peine les 2 °C, et le chien se trouvait là, seul et presque invisible aux yeux des passants.

Une situation qui aurait pu être dramatique

Le service de contrôle des animaux du département de police de Havelock précisait dans une publication postée sur Facebook que la situation dans laquelle le chien se trouvait aurait pu avoir des conséquences graves sur sa sécurité et sa santé, allant jusqu’à causer sa mort. Par chance, il a été trouvé à temps et pris en charge par les agents de contrôle des animaux. Les bienfaiteurs ont alors été capables d’identifier le chien grâce à la puce électronique dont il était équipé. C’était une chance de, peut-être, retrouver son propriétaire et de comprendre pourquoi ce chien avait été abandonné.

Une enquête en cours

Hélas, et bien que la présence d’une puce électronique soit l’un des moyens les plus fréquents de retrouver les maîtres d’un chien égaré, pour ce pauvre toutou, cela n’a pas été le cas. Le propriétaire est demeuré aux abonnés absents, si bien que la police de Havelock pense qu’il a été abandonné de façon intentionnelle par celui-ci sans doute juste après avoir été adopté. Une bien triste histoire qui mène désormais à une enquête et un appel à témoins lancé par le département de police de Havelock. Dans sa publication mise en ligne sur Facebook le 6 février dernier, elle demande à toute personne ayant repéré une activité suspecte près du centre commercial, ayant vu quelqu’un portant une cage pour chien, ou reconnaissant l'animal, de se manifester.

Tandis que l’enquête est en cours, les réactions outrées de la communauté se multiplient sous le post de la police. Certains demandent que la Caroline du Nord mette « en place un registre des cas de cruauté envers les animaux » ; d’autres espèrent que le propriétaire sera retrouvé et puni par la loi. Mais tous se rejoignent pour remercier la police de Havelock qui met tout en œuvre pour identifier le coupable. « Merci au département de police de Havelock de s'occuper de cette affaire ! ». Et l’un d’eux ajoutait : « Faites-moi savoir quand il sera disponible à l'adoption. »

Département de Police de Havelock / Facebook

A lire aussi : L'employée d’un hôpital de soins palliatifs réalise le dernier souhait d’un patient en accueillant son chien

L’importance des puces d’identification

Comme le soulignait Newsweek qui a relayé l’affaire, cette histoire, bien qu’elle n’ait pour le moment pas encore de fin heureuse, met également en évidence l’importance de l’identification des animaux de compagnie. Si, selon les données de l'American Veterinary Medical Association (AVMA), 52,2 % des chiens égarés et équipés d'une puce électronique retrouvent leur foyer, seulement 21,9 % de ceux qui n’ont pas de puce finissent par être réunis avec leurs maîtres.