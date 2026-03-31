Abandonné et maltraité, ce Husky à l’adoption dans le Pas-de-Calais cherche une famille aimante

Tonnerre n’a que 2 ans, et pourtant il a déjà connu l’abandon et la maltraitance. Malgré ces épreuves, ce magnifique Husky continue d’aimer les humains et partage sa joie de vivre au quotidien. Proposé à l’adoption par le Refuge de Vermelles (62, Pas-de-Calais), le toutou espère rencontrer rapidement une famille sérieuse et responsable.

« 2 ans, et déjà une vie trop compliquée… écrit le Refuge de Vermelles sur sa page Facebook, il a déjà connu ce qu’aucun chien ne devrait vivre. » En effet, Tonnerre a été abandonné une première fois, puis a été retiré pour maltraitance.

Bien que les premières années de sa vie aient été marquées par des épreuves terribles, ce magnifique chien continue d’aimer les humains et de chercher leur compagnie. « Il montre une capacité d’adaptation et une joie de vivre qui forcent l’admiration », ajoutent ses bienfaiteurs.

« Un chien équilibré »

Comme le précise l’association, Tonnerre est un compagnon de balade très agréable. « Si on respecte son rythme, il marche tranquillement sans tirer et ne cherche pas à s’échapper. Il connaît son nom et revient facilement vers la personne qui le promène, indique le Refuge de Vermelles, c’est un chien très sociable : il aime les gens, vient volontiers au contact et montre une vraie envie de jouer avec les autres chiens. Un copain chien dans sa future famille pourrait d’ailleurs beaucoup lui plaire. »

« Rien ne semble vraiment l’effrayer : vélos, tracteurs ou mouvements autour de lui ne le perturbent pas, précise-t-il également, malgré ce qu’il a vécu, Tonnerre apparaît comme un chien équilibré, curieux et plein de vie. »

Tonnerre cherche un adoptant actif et sérieux

Bien sûr, « Tonnerre reste un jeune Husky plein d’énergie », qui ne peut être mis entre les mains de tout le monde. Il a besoin d’un adoptant sportif, qui saura combler l’ensemble de ses besoins. Pour rappel, les Huskies ont grandement besoin de stimulations physiques et mentales au quotidien.

« À seulement 2 ans, Tonnerre a déjà perdu 2 fois sa chance d’avoir une vraie famille. Aujourd’hui, il mérite plus que tout une vie stable, de l’amour et quelqu’un qui ne l’abandonnera plus jamais, conclut le Refuge de Vermelles, Tonnerre cherche son partenaire de vie et d’aventure. Peut-être êtes-vous cette personne ? »

Le conseil de Woopets : comment choisir un chien en fonction de votre mode de vie ?

L’adoption d’un chien est une aventure formidable, mais qui nécessite une réflexion profonde en amont. Avant de choisir un compagnon à 4 pattes parce que « vous le trouvez beau », il est important de savoir s’il correspond à votre style de vie.

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Prenez le temps de vous renseigner sur les besoins spécifiques de l’animal (caractère, niveau d’activité physique, stimulations mentales, état de santé…) et d’évaluer votre routine. Pouvez-vous répondre à ses attentes tous les jours, et vous engager sur le long terme ? Avez-vous le budget et l’espace nécessaires pour en prendre soin ?

Dans tous les cas, les bénévoles ou les agents animaliers des refuges répondront à vos questions et vous guideront dans votre démarche d’adoption, si votre demande est sérieuse et réfléchie.