Préoccupée par la disparition de ses chiens, elle éclate de rire en les retrouvant au rayon jouets d'un magasin (vidéo)

Johnny et Charlie sont de vrais petits galopins. Après s'être échappés d'un jardin, les 2 chiens se sont faufilés dans un magasin pour avoir de nouveaux jouets !

C'est une histoire amusante et originale que le Dodo a relayée vendredi 15 avril 2022. Gabriela Carpenter a rendu visite à son petit ami avec Johnny, son compagnon à 4 pattes. Ce dernier jouait dans le jardin avec Charlie, le chien de son hôte.

Après les avoir laissés 5 minutes sans surveillance, la jeune femme a eu une mauvaise surprise : le duo de canidés avait disparu. Johnny et Charlie avaient certainement sauté au-dessus de la clôture. Prise de panique, Gabriela a couru dans le champ voisin, dans l'espoir de les retrouver. Hélas, il n'y avait aucune trace des 2 fuyards.

© Gabriela Carpenter

« Tout le monde riait »

Au cours de sa quête, Gabriela a fait une rencontre importante. Une conductrice l'a aperçue et s'est arrêtée pour lui proposer son aide.

« J'ai passé environ 10 minutes à chercher quand une voiture s'est arrêtée dans l'allée, a expliqué Gabriela à nos confrères d'outre-Atlantique, une dame qui faisait du shopping avec son jeune enfant a vu Johnny et Charlie entrer et aller directement au rayon des jouets pour chiens ! Elle a indiqué que son fils avait demandé à les ramener à la maison, et elle a dit : "Non, ces chiens sont manifestement gâtés et appartiennent à quelqu'un !" »

Soulagée, elle a grimpé dans le véhicule de son interlocutrice, laquelle l'a déposée devant l'établissement en question. À son arrivée, les 2 chenapans déambulaient toujours dans l'allée des jouets, comme s'ils faisaient leurs courses ! Cette scène cocasse a amusé les clients et les employés.

« J'étais tellement gênée, mais je n'ai pas pu m'empêcher de rire en voyant à quel point la situation était à la fois désagréable et drôle, a confié Gabriela, tout le monde riait et a dit que Johnny apportait des jouets aux clients. » D'après sa mère adoptive, le chien adore jouer à « va chercher », d'où ce comportement.

© Gabriela Carpenter

Les chiens sont rentrés à la maison

Sur place, les 2 polissons ne semblaient absolument pas embarrassés. Pour eux, il s'agissait d'une petite sortie agréable entre copains. Mais comme on dit, « toutes les bonnes choses ont une fin ». Gabriela Carpenter a mis un terme à leur aventure et les a ramenés à la maison. Cette anecdote restera certainement dans les annales !

À la suite de cet épisode inattendu, les propriétaires garderont un œil sur leurs amis à fourrure lorsqu'ils se baladeront dans la cour... juste au cas où ils décideraient de s'enfuir et de faire quelques emplettes au magasin du coin sans demander l'avis de personne !

© Gabriela Carpenter