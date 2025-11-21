Volée chez elle lors d'une intrusion nocturne, une jeune chienne refait surface dans des circonstances tout aussi floues

Arrachée à son foyer lors d’une nuit de violence, la jeune Shayla a mobilisé toute une communauté déterminée à la retrouver. A la faveur d’un élan de solidarité et de la réactivité des forces de l’ordre, cette chienne de 9 mois a finalement été retrouvée saine et sauve, mettant fin à 2 jours d’angoisse pour tous ceux qui suivaient son histoire. Une issue heureuse qui contraste avec le choc initial, et qui a même valu à Shayla une surprenante reconnaissance de la part de la police.

Même si elle n’est pas encore rentrée chez elle, Shayla est désormais hors de danger. Cette jeune chienne a, en effet, été restituée saine et sauve aux forces de l’ordre 2 jours après avoir été enlevée au domicile de son maître lors d’une intrusion nocturne brutale, rapportait KATU le jeudi 20 novembre.

Les faits avaient eu lieu le lundi 17 novembre à Gresham, à l’est de Portland dans l’Etat de l’Oregon (Etats-Unis). La croisée Berger Allemand / Rottweiler de 9 mois se trouvait chez son propriétaire, sur le boulevard West Powell, lorsque 4 individus - 3 hommes et une femme - s’étaient introduits dans l’habitation pour s’en prendre violemment à ce dernier. Les assaillants avaient ensuite emporté Shayla, quittant les lieux à bord d’un 4x4 blanc, probablement un modèle Chevrolet Tahoe, d’après la police locale (Gresham Police Department).



Gresham Police Department / Facebook

Les recherches avaient aussitôt été lancées. Un appel à témoins avait également été émis par les autorités, dans l’espoir d’obtenir des pistes concrètes et localiser Shayla le plus vite possible.



Gresham Police Department

Retrouvée par “un membre de la communauté” et nommée “agent canin honoraire” de la police

Le mercredi 19 novembre, la police de Gresham a annoncé sur sa page Facebook que la chienne venait de la lui être ramenée indemne par “un membre de la communauté inquiet”. Elle n’a pas livré davantage de précisions au sujet des circonstances du retour de l’animal, l’enquête n’étant qu’à ses débuts.

Après son sauvetage, Shayla a eu droit à une visite des locaux de la police. Elle en a même été nommée “agent canin honoraire”. Par la suite, la chienne a été confiée au service animalier du comté de Multnomah (Multnomah County Animal Services), en attendant de rentrer auprès de son maître qui n’a pas pu être joint.