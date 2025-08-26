Après 10 jours d'angoisse, une chienne s'étant échappée à la suite d'une intrusion est de retour auprès de sa famille

S’étant volatilisée dans des circonstances aussi brutales qu’inquiétantes, une chienne restait introuvable depuis l’irruption d’un intrus dans la maison de ses maîtres. Entre angoisse et mobilisation collective, son histoire a tenu en haleine toute une communauté. Jusqu’à un heureux dénouement, 10 jours plus tard.

Le 4 août 2025, le bureau du shérif du comté de Penobscot, dans l’Etat du Maine (Etats-Unis), émettait un avis de recherche urgent sur ses comptes de réseaux sociaux. Son appel à témoins concernait une chienne disparue lors d'une intrusion au domicile de ses maîtres par un individu, survenue la veille.

Le dimanche 3 août, en effet, les agents du bureau du shérif avaient été dépêchés sur les lieux car des coups de feu venaient d’y être tirés. Arrivés sur place, ils avaient repéré un suspect qui avait aussitôt pris la fuite. Ce dernier, cherchant à échapper à ses poursuivants, s’était alors introduit dans la maison de la famille de la chienne, située sur la route Lake View dans la ville de Glenburn.

Rosie, femelle Mastiff de 9 ans, avait pris peur et s’était échappée de la propriété. Elle restait introuvable depuis, malgré les efforts de ses maîtres, qui n’étaient pas présents au moment de l’intrusion, et des membres de la communauté locale.



Penobscot County Sheriff's Office / Facebook

Les recherches se sont inlassablement poursuivies. Le bureau du shérif du comté de Penobscot précisait que Rosie était “amicale, mais timide”. Il indiquait également qu’elle portait un collier et un bandana de couleur rose au moment de sa disparition, et qu’elle était identifiée.

La délivrance pour Rosie, sa famille et l’ensemble de la communauté

La bonne nouvelle que tout le monde espérait apprendre est finalement arrivée le mercredi 13 août au matin. L’entourage de la chienne a, en effet, informé les forces de l’ordre qu’elle venait d’être retrouvée, rapportait WABI.

Rosie devait être vue par le vétérinaire dans la foulée de son retour à la maison. Elle a perdu 8 kilogrammes (une femelle Mastiff adulte pèse entre 60 et 90 kilogrammes), mais ne souffrait d’aucun problème de santé.

Elle aura toute le temps pour se remettre de sa mésaventure et ses émotions, mais aussi pour retrouver un poids normal.