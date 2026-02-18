En voyant son chien fixer le poêle, elle comprend qu’un intrus s’est glissé par la cheminée

Parfois, une intrusion inattendue suffit à égayer le quotidien d’un chien curieux. Depuis cet instant suspendu, Billie ne cesse d’espérer revoir celui qui a brièvement croisé sa route.

Un chien appelé Billie a récemment vécu une rencontre à la fois surprenante et touchante avec un petit animal sauvage. Cet épisode l'a tellement marqué qu'il s'attend désormais systématiquement à retrouver son ami éphémère, alors que celui-ci n'est plus réapparu depuis. Son histoire est rapportée par The Dodo .

Ce jour-là, Billie accompagnait sa propriétaire chez un membre de la famille en Oregon (Etats-Unis). Le duo gardait la maison pendant la brève absence des maîtres des lieux.

Le chien et son humaine se trouvaient dans le salon quand ils ont entendu un bruit étrange dont ils ne parvenaient pas à identifier l'origine. « C’était comme des grattements dans le mur », raconte la maîtresse du canidé à The Dodo.

Un autre bruit, sourd cette fois-ci, a ensuite retenti. Elle a réalisé que quelque chose venait de tomber par le conduit de la cheminée et d'atterrir dans le poêle à bois, heureusement éteint.

Billie semblait totalement obnubilé par ce dernier ; il n'arrêtait pas de le fixer, comme s'il y voyait quelque chose que sa propriétaire ne pouvait percevoir.



The Dodo

Celle-ci s'est approchée et, en jetant un coup d'œil à travers la porte vitrée du poêle, elle y a trouvé un écureuil. Le malchanceux sciuridé s'était aventuré sur le toit et approché de la cheminée d'un peu trop près, avant d'y tomber. Par chance, il semblait indemne.



The Dodo

Un face à face surréaliste a alors débuté entre Billie et l'écureuil. Le chien restait couché et continuait de l'observer attentivement.

Alors que sa maîtresse se demandait comment elle allait bien pouvoir libérer le rongeur, la famille est rentrée et s'en est chargée.

L'écureuil retrouve la liberté, mais Billie ne l'a pas oublié

On a d'abord fait sortir Billie pour ne pas effrayer l'écureuil. On a ensuite ouvert la porte de la maison, puis celle du poêle. « L'écureuil a repéré la sortie et senti l'air frais… Et hop ! Il s'est 'envolé par la porte », dit la maîtresse du canidé.

Billie a été ramené au salon, mais comme il n'avait pas assisté à la libération de l'écureuil, il pensait sans doute qu'il se trouvait toujours dans la cheminée, qu'il s'est remis à contempler. Ou alors peut-être comprenait-il la situation, mais espérait le retour de l'invité surprise par la même voie.

The Dodo

Quoi qu'il en soit, il ne l'a pas oublié, même des jours après. « La fois suivante où nous sommes allés visiter la maison, Billie s'est dirigé directement vers le poêle et a regardé à l'intérieur », assure en effet sa propriétaire.