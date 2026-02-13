En plein blizzard, ces imposants Patous laissent tomber leur rôle de gardiens et redeviennent des chiots (vidéo)

Quand la neige transforme la ferme en véritable terrain de jeu, même les chiens les plus sérieux se laissent emporter par la folie des flocons. Une meute de Patous a récemment démontré que courage et amusement peuvent parfaitement coexister.

Carlie Carey vit dans une ferme située dans l'Etat du Delaware (Etats-Unis) et est maîtresse de plusieurs chiens, principalement des Patous, qui veillent sur la sécurité de la propriété et des troupeaux.

Les Chiens de montagne des Pyrénées sont instinctivement portés sur la protection, et ceux de Carlie Carey excellent tout particulièrement dans ce domaine. Puissants, imposants et courageux, ils prennent leur mission très au sérieux, et leur famille sait que les animaux qui vivent au sein de la ferme ne risquent absolument rien grâce à eux.

Il arrive toutefois aux chiens de Carlie Carey de laisser un peu de côté l'aspect purement « professionnel » de leur quotidien et de s'offrir des moments de pure détente et d'amusement, en particulier lorsque la neige est au rendez-vous.

Ce n'est un secret pour personne, les Patous ne craignent pas le froid et sont complètement dans leur élément lorsqu'il neige. Leur épaisse fourrure et leur héritage de canidés taillés pour supporter les rigueurs de l'hiver sont des caractéristiques bien connues.

Récemment, ils ont été bien servis à ce niveau, puisqu'une série de tempêtes de neige s'est abattue sur bon nombre d'Etats américains, y compris le Delaware. Le blizzard n'a pas épargné la région où vivent Carlie Carey et sa joyeuse meute de loulous, et ces derniers s'en sont donné à coeur joie.

Ils ont littéralement retrouvé leur âme de chiot alors que les flocons tombaient et que des rafales de vent secouaient leur fourrure. C'est ce que l'on peut voir dans la vidéo ci-dessous, postée le 25 janvier 2026 sur le compte Instagram de leur propriétaire :

« Pour eux, c’est littéralement le paradis »

La vidéo, que relaie PetHelpful , est rapidement devenue virale. Elle a suscité de nombreux commentaires, dont quelques-uns de la part d'internautes inquiets pour la santé et la sécurité des chiens. Carlie Carey a tenu à y réagir en apportant quelques précisions : « Afin de devancer ceux qui ne comprennent pas les chiens de protection de troupeaux : pour eux, c’est littéralement le paradis. Cela dit, même s’ils adorent ça, lorsque les températures deviennent dangereusement froides, nous ne les laissons pas dehors pendant de longues périodes. Ce sont des animaux de compagnie adorés et des travailleurs agricoles inestimables, et nous ne mettrons jamais leur sécurité en danger à cause des conditions météo… Nous connaissons nos chiens et nous savons comment les garder en sécurité !

wainandabel / Instagram

Quand ils rentrent pour se réchauffer et faire une pause, on peut les trouver allongés près du poêle à bois, en train d’être 'torturés' (c’est-à-dire aimés, écrasés de câlins et chouchoutés) par nos enfants. »