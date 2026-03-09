La plage devient le théâtre de retrouvailles pleines de joie pour 2 Golden Retrievers très liés (vidéo)

Zebby, le Golden Retriever star de TikTok, a récemment fait fondre ses fans en retrouvant sa meilleure amie à la plage. Ensemble, les 2 compagnons ont passé la journée à jouer et à courir sous les yeux de leurs humains, immortalisant un moment de complicité dont les chiens ont le secret.

Vedette du compte TikTok « @zebbythegolden », où près de 300 000 followers suivent ses aventures, Zebby est l'archétype du Golden Retriever : amical à souhait, énergique, joueur, toujours de bonne humeur…

Nous vous avions déjà parlé de ce chien qui vit à Los Angeles, en Californie (Etats-Unis), à plusieurs reprises. Notamment lorsque, alors qu'il n'était encore qu'un tout jeune chiot, il avait attendri les internautes en s'amusant avec une simple tranche de concombre. Ou encore quand, devenu adulte, il jouait au morpion et gagnait ainsi toutes les friandises.



@zebbythegolden / TikTok

Plus récemment, il a été protagoniste d'une vidéo adorable, relayée par Parade Pets . Il n'était d'ailleurs pas seul. Alors qu'il se trouvait à son endroit préféré, la plage en l'occurrence, Zebby s'est soudainement retourné et a commencé à remuer la queue. Le chien s'est ensuite mis à courir, tenu en laisse par sa maîtresse.

Pour quelle raison était-il aussi joyeux ? Zebby venait de reconnaître une silhouette familière, celle de sa « petite-amie ». Jetty, Golden Retriever elle aussi, est arrivée à la plage à son tour. Tous 2 se connaissent depuis longtemps et s'adorent. Ils ont passé le reste de la journée à courir et à jouer sur le sable.

« Mon Golden Retriever retrouve sa petite amie »

« Mon Golden Retriever retrouve sa petite amie (qui est aussi sa voisine et sa meilleure amie) », peut-on lire en légende de la vidéo en question, mise en ligne le 3 mars 2026 et rapidement devenue virale. La voici :

La popularité de cette séquence et de tant d'autres à découvrir sur le compte TikTok dédié à Zebby n'a rien d'étonnant, quand on voit à quel point elles véhiculent la joie et la bonne humeur.