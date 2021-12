Une entreprise de transports lance un appel à témoins après la disparition de leur chat mascotte qui avait élu domicile dans leurs locaux

Pompon est-il dans l’Ain, là où le chauffeur du camion dans lequel ce chat était monté à son insu avait effectué une livraison depuis les Alpes-Maritimes ? Le félin se trouve-t-il plutôt ailleurs ? Personne ne le sait pour le moment. Cela fait 2 semaines et demie que l’animal, devenu la mascotte d’une entreprise de transports du Pays niçois, est introuvable.

Les employés d’une entreprise de transports basée à Colomars (06) sont très inquiets depuis la disparition de leur chat Pompon, comme le rapporte ActuNice ce lundi 20 décembre.

Il s’agit bien de leur chat, puisqu’ils l’avaient accueilli dans les locaux de la boîte des années plus tôt, alors qu’il était errant à l’époque. Ils le nourrissaient, prenaient soin de lui et l’avaient même fait pucer et stériliser. Il passait le plus clair de son temps entre les bureaux et l’entrepôt.

Pompon, 9 ans, n’y déambule toutefois plus depuis la nuit du 1er au 2 décembre, date à laquelle il avait été vu pour la dernière fois. Les images enregistrées par le système de vidéosurveillance de la société ont permis de comprendre ce qui s’était passé ; le quadrupède s’était faufilé dans l’un des camions stationnés dans le dépôt et le conducteur ne s’en était pas aperçu. Ce dernier était parti effectuer une livraison à Saint-Vulbas (01), puis une autre plus à l’ouest à Meyzieu (69), sans savoir que Pompon était à bord du véhicule avec la cargaison.

Un chat « très débrouillard »

Pour le chauffeur, le chat n’a pu descendre que dans la commune aindinoise. D’ailleurs, l’entreprise destinataire de la livraison s’est mobilisée, elle aussi, pour tenter de retrouver le félin. Elle a laissé de la nourriture et de l’eau à sa disposition. Elle a également reçu le panier de l’animal, dans l’espoir que son odeur familière l’attire.

Eve, employée de la société de transports de Colomars, et ses collègues espèrent un miracle de Noël, d’autant plus que Pompon est un chat « très débrouillard » et qu’il est identifié.