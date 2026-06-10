Victimes d'un coup de chaleur, 2 chiens sont secourus par les pompiers qui alertent sur les réels dangers de l'été pour les animaux

2 chiens ont dû être pris en charge en urgence dans le Massachusetts après avoir été victimes d’un coup de chaleur dans 2 situations bien différentes. Face à ces incidents, les secours rappellent qu’un animal peut rapidement se retrouver en danger même par des températures modérées, et qu’il ne doit jamais être laissé seul dans un véhicule.

En une seule journée, les pompiers de Shrewsbury, dans le Massachusetts (Etats-Unis), ont dû porter secours à 2 chiens victimes d'un coup de chaleur, rapportait Boston.com le mardi 9 juin. Après ces interventions, ils ont adressé un rappel aux propriétaires d'animaux de compagnie au sujet des dangers liés à la hausse des températures sur ces derniers.

Un Boston Terrier en surchauffe après avoir joué au parc

Le lundi 8 juin, une équipe du Shrewsbury Fire Department a d'abord porté secours à un Boston Terrier en détresse respiratoire. Il avait été pris d'un malaise après avoir joué avec un congénère dans un parc. Les chiens de cette race étant brachycéphales, ils sont encore plus sensibles à la chaleur, car leurs voies respiratoires sont étroites.

Il a d'abord été pris en charge par un agent de contrôle animalier, qui l'a conduit au centre de secours de Shrewsbury où il a reçu de l'oxygène à l'aide d'un masque spécialement conçu pour les animaux.

Par la suite, le Boston Terrier a été transporté aux urgences vétérinaires. D'après les pompiers, il se trouvait dans un état grave à ce moment-là.

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Shrewsbury, MA Fire Department / Facebook

Un 2e chien enfermé dans une voiture

Quelques heures plus tard, le Shrewsbury Fire Department a de nouveau mobilisé l'une de ses unités pour sauver un autre chien souffrant de la chaleur. Cette fois-ci, le quadrupède en question avait été laissé seul dans la voiture de son propriétaire, garée sur le parking d'un supermarché.

Les pompiers ont utilisé des outils de déverrouillage pour ouvrir l'une des portières et libérer le canidé. Ils lui ont administré de l'oxygène, puis installé à l'arrière d'un véhicule de police climatisé jusqu'à l'arrivée de son maître, qui a été interrogé par les forces de l'ordre.

Les pompiers appellent les maîtres à la prudence

Si la température moyenne n'était pas excessivement élevée ce jour-là à Shrewsbury, se situant autour des 18 à 20°C, elle aura suffi à mettre 2 chiens en grand danger et nécessité l'intervention rapide des secours.

En relatant ces sauvetage sur sa page Facebook, le Shrewsbury Fire Department a tenu à rappeler qu'un chien peut rapidement souffrir d’un coup de chaleur, même lorsque les températures ne semblent pas extrêmes. Il a ainsi insisté sur le fait qu'on ne doit jamais laisser un animal seul dans une voiture.

L'info Woopets : pourquoi les chiens brachycéphales sont-ils si vulnérables à la chaleur ?

Les chiens dits brachycéphales, reconnaissables à leur museau très court, présentent une anatomie qui rend la respiration naturellement plus difficile. Parmi eux, on retrouve notamment le Boston Terrier comme celui secouru par les pompiers de Shrewsbury, le Bouledogue Français, le Bulldog Anglais ou encore le Carlin. Cette particularité les expose davantage aux coups de chaleur, même lors d’efforts modérés ou de températures jugées « supportables » pour d’autres chiens.

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Chez ces races, les voies respiratoires sont plus étroites et les tissus du palais mou peuvent gêner le passage de l’air. En période de chaleur, le halètement - principal moyen de régulation thermique chez le chien - devient moins efficace. Résultat : la température corporelle peut grimper très rapidement, avec un risque de détresse respiratoire.

Cette fragilité explique pourquoi un simple jeu au parc, une marche un peu trop soutenue ou un environnement mal ventilé peuvent suffire à provoquer un malaise. Les vétérinaires recommandent donc d’éviter toute activité intense aux heures chaudes et de privilégier des sorties très tôt le matin ou en soirée.