Elle pensait adopter un chien intimidant, mais ce Berger Allemand retraité de l’armée est finalement d'une grande douceur (vidéo)

Pendant des années, Rider a été entraîné pour obéir, protéger et accomplir des missions exigeantes. Mais une fois la retraite venue, ce Berger Allemand a découvert une nouvelle carrière : expert en siestes sur le canapé, en câlins et en moments de douceur. Un véritable contraste avec sa vie d’avant qui a étonné sa nouvelle maîtresse.

Après des années passées à servir aux côtés de la police ou de l’armée, les chiens de travail partent eux aussi à la retraite. Une fois leur carrière terminée, beaucoup sont adoptés par leur maître-chien et découvrent enfin une toute nouvelle vie. Leur ultime mission ? Apprendre à être de simples chiens. Faire la grasse matinée, réclamer des câlins, profiter des petites joies du quotidien : tout un programme ! C’est exactement ce qu’a vécu Rider, comme en témoigne une amusante vidéo récemment partagée sur Facebook et relayée par Parade Pets.

Des missions exigeantes aux siestes sur le canapé…

Dans cette publication, la nouvelle maîtresse de ce Berger Allemand retraité de l’armée, confie qu’elle ne s’attendait pas à cela quand son mari lui a annoncé que son ancien partenaire canin allait venir vivre avec eux.

Elle pensait en effet accueillir un chien militaire impressionnant, discipliné et toujours prêt à intervenir. Pourtant, la réalité s’est révélée bien différente : ce toutou a surtout trouvé une nouvelle mission, celle de devenir le plus doux des compagnons pour sa nouvelle famille !

Loin des entraînements, il profite désormais du canapé, des câlins, des gâteaux d’anniversaire et des moments complices avec une enfant, allant même jusqu’à se laisser faire une « manucure ».

Une belle preuve que derrière leur image sérieuse de chiens de travail se cachent aussi des animaux doux et affectueux qui savent devenir de merveilleux compagnons au quotidien.

© MWD Rex & Rider / Facebook

Une retraite bien méritée qui touche les internautes

La retraite de ce chien autrefois engagé dans des missions de haute intensité n’a laissé personne indifférent. Les internautes ont notamment été nombreux à célébrer ce nouveau chapitre de sa vie, amusés de le voir découvrir les plaisirs simples du quotidien après des années de service.

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« Il se dit : "Attends… j’aurais pu vivre comme ça tout ce temps ???" », a ainsi commenté quelqu’un avec humour.

© MWD Rex & Rider / Facebook

« Voilà la définition même de quelqu'un qui allait juste travailler pour un salaire… et qui maintenant profite pleinement de sa retraite. », a plaisanté un autre spectateur.

Beaucoup ont également souligné le contraste entre le chien discipliné prêt à intervenir et le compagnon désormais choyé sur le canapé ou lors de moments de détente en famille.

© MWD Rex & Rider / Facebook

Derrière ces plaisanteries, un même message revient toutefois : après avoir consacré sa vie à protéger les autres, ce héros à 4 pattes a bien le droit d’avoir toute l’affection et le repos possibles. Avec un autre internaute, nous pouvons ainsi conclure : « Profite bien de ta retraite, tu l'as bien méritée ! »